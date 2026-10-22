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Manchester, Arsenal a teď... Jablonec! Invaze fans Brightonu: Malý stadion? Taky jsme takový měli

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VLOG: Manchester, Arsenal a teď... Jablonec! Invaze fans Brightonu: "Malý stadion? Taky jsme takový měli" • Zdroj: iSport.cz
Martin Cedidla
Bart Verbruggen vytáhl ránu Jiřího Slámy na roh
Akrobatický zákrok Jana Hanuše
Jan Hanuš
Martin Cedidla mířil mimo
Jiří Sláma odvrací míč
Pascal Gross
14
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Konferenční liga
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Na 1000 fanoušků Brightonu dorazilo do Jablonce na utkání Konferenční ligy (0:0). Ptali jsme se, jak se jim na severu Čech líbí a zda dokázali v pořádku trefit... „Malý stadion? Nevadí, taky jsme na podobném hráli,“ říkají. Pro Jablonec to byl sváteční zápas. Překřičí domácí fans ty z Británie? „Asi ne,“ shodují se s úsměvem.

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V rámci videoblogu z Jablonce vám přinášíme také rozhovor s majitelem klubu Střeštíkem - třeba o jeho osobním poutu k anglickému přístavnímu městečku. A na závěr nechybí první dojem ze senzační remízy.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Panathinaikos22007:26
2Lugano22008:46
3Brann22006:26
4Trabzonspor22006:26
5Brighton21104:04
6FC Kodaň21105:24
7Universitatea Craiova21104:24
8Mjällby21103:14
9Atalanta11003:13
10Sint-Truiden11002:03
11Freiburg11003:23
12Monaco 11002:13
13Hajduk Split11002:13
14Gent11001:03
15Twente11001:03
16Nordsjaelland20203:32
17Riga FC20202:22
18Midtjylland10101:11
19Egnatia10101:11
20CZ Bělehrad20114:51
21Sofia20113:41
22Jablonec20112:31
23Pafos20112:41
24Hearts20111:31
25Iberia 199920111:31
26Getafe20113:61
27Kajrat20112:61
28Ajax10011:20
29Banja Luka10011:20
30Lincoln10011:20
31Aarhus10010:10
32Thun10010:10
33KuPS10012:40
34Braga10010:30
35Escaldes20021:50
36Kauno Žalgiris20021:80
  • Osmifinále
  • Play-off

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