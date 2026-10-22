Manchester, Arsenal a teď... Jablonec! Invaze fans Brightonu: Malý stadion? Taky jsme takový měli
Na 1000 fanoušků Brightonu dorazilo do Jablonce na utkání Konferenční ligy (0:0). Ptali jsme se, jak se jim na severu Čech líbí a zda dokázali v pořádku trefit... „Malý stadion? Nevadí, taky jsme na podobném hráli,“ říkají. Pro Jablonec to byl sváteční zápas. Překřičí domácí fans ty z Británie? „Asi ne,“ shodují se s úsměvem.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V rámci videoblogu z Jablonce vám přinášíme také rozhovor s majitelem klubu Střeštíkem - třeba o jeho osobním poutu k anglickému přístavnímu městečku. A na závěr nechybí první dojem ze senzační remízy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Panathinaikos
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|2
Lugano
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brann
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|4
Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|5
Brighton
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|6
FC Kodaň
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|7
Universitatea Craiova
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Mjällby
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Atalanta
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|10
Sint-Truiden
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Monaco
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Hajduk Split
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Gent
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Twente
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Nordsjaelland
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|17
Riga FC
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|18
Midtjylland
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Egnatia
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|21
Sofia
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|22
Jablonec
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23
Pafos
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|24
Hearts
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|25
Iberia 1999
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|26
Getafe
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|27
Kajrat
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|28
Ajax
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Banja Luka
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|31
Aarhus
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Thun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
KuPS
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|34
Braga
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
Escaldes
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|36
Kauno Žalgiris
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off