Kozel: Největší úspěch v kariéře. Škoda šancí, byly stoprocentní. A vztek kvůli chráničům
Tenhle zápas si užil. Luboš Kozel se na střídačce většinu času usmíval a kochal se, jak se jindy suverénní Brighton trápí a nemůže se dostat přes obranu Jablonce. Konečný výsledek ve 2. kole ligové fáze Konferenční ligy 0:0 proti třetímu týmu Premier League považuje za největší počin své trenérské kariéry. „Určitě to řadím nejvýš. Brighton má obrovskou sílu, není jen běžný účastník Premier League, ale patří k černým koňům soutěže,“ rozplýval se kouč.
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S bodem asi musíte být spokojený, že?
„Ano, výsledek vstoupí do historie klubu. Na hřišti byla od první minuty vidět kvalita soupeře. Brighton hned v úvodu ukázal svou obrovskou sílu, ale po celý zápas jsme bránili velmi dobře, postupně jsme si zvykali a čím déle trval bezbrankový stav, tím víc jsme mysleli na brejky dopředu.“
Nepomýšlel jste i na výhru?
„V první půli se nám to ještě tolik nedařilo, ale ve druhém poločase jsme měli minimálně tři takřka stoprocentní šance, kdy jsme šli sami na brankáře. Pravda, situací v naší šestnáctce bylo strašně moc, ale loženou šanci si vybavím jen jednu. Člověk si až říká, jestli není škoda, že jsme nevyhráli, ale s pokorou a respektem musíme bod brát. Je to pro nás obrovský úspěch a jsem hrdý na tým. Odmakal to a přišla zasloužená odměna.“
V závěru jste dokonce burcoval diváky. Jak jste poslední minuty prožíval?
„Cítil jsem, že se blíží konec, zbývalo patnáct nebo dvacet minut a my cítili šanci. Chtěl jsem, aby nám fanoušci pomohli, protože mužstvo podporu potřebovalo a úspěch byl blízko. Jsem rád, že jsme to společně dotáhli.“
Nepropadli jsme, byli jsme kompaktní
Můžete blíž popsat defenzivní taktiku? Co rozhodlo, že jste neinkasovali?
„Ze začátku to úplně nefungovalo, ale záměr byl jednoznačný – zahustit prostor. Věděli jsme o silných stránkách soupeře, ať už jde o výbornou finální přihrávku a centr Grosse, rychlost Osmana nebo fantastický první dotek Ruttera. Individuální kvalita soupeře byla přesto znát. Někdy jsme to hasili na poslední chvíli, ale náš výkon byl kompaktní a týmový. Nestalo se, že bychom propadli a nabídli soupeři otevřený prostor. Toho si cením stejně jako výkonu střídajících hráčů, kteří přinesli novou energii a dostali se do šancí, byť jsme je bohužel neproměnili.“
Trenér soupeře zmínil, že jste ho trochu překvapil rozestavením s pěti obránci. Mohl to být rozhodující faktor?
„To nevím. Do předzápasového protokolu jsme uvedli rozestavení 4-2-3-1, takže tomu trenér možná uvěřil (úsměv). Poslední zápasy jsme sice hráli ve čtyřce, ale není tajemstvím, že umíme přepnout na trojku vzadu. Věděl jsem, že ve čtyřčlenné obraně by byly prostory i mezery mezi hráči daleko otevřenější a bránění by bylo těžší.“
Když zmiňujete Fabiana Hürzelera, prohodili jste po zápase pár slov, ocenil váš výkon?
„Před zápasem byl velmi vstřícný a probrali jsme dokonce víc věcí. Po zápase jsme si jen podali ruce a bylo vidět, že není spokojený. To je ale normální, když se nesplní cíl.“
Ztrátu tady Brighton nečekal
Vnímal jste, že Brighton čekal jednodušší zápas?
„Určitě sem jeli vyhrát a představovali si, že když dají dva góly, bude hotovo. Asi neměli v plánu sáhnout ke čtyřnásobnému střídání a poslat tam hráče základní sestavy. Naskočit do rozjetého zápasu není jednoduché, což se ukázalo, a naši střídající hráči přinesli víc energie než ti jejich. Ztrátu tady rozhodně nečekali.“ (úsměv)
Ukázalo se dnes, že doma můžete bodovat s kýmkoliv?
„Každý zápas je jiný. Někdy vám to sedne, jindy dostanete v 10. minutě gól jako minule s Plzní a vývoj je rázem odlišný. Proti takové kvalitě se musíte stoprocentně soustředit na defenzivní detaily, protože Brighton je jedním z největších favoritů celé Konferenční ligy.“
Jak vysoko výsledek řadíte ve své trenérské kariéře?
„Určitě ho řadím nejvýš. Je to velký zápas a Brighton má obrovskou sílu. Není jen běžný účastník Premier League, ale patří k černým koním soutěže. Má obrovskou formu a střílel spoustu branek. My jsme je ale dokázali udržet na uzdě a odcházíme s čistým kontem, což je fantastický výsledek.“
Podivné střídání
Střídání Dominika Hollého se odkládalo a rozhodčí ho dvakrát vracel. Co se tam stalo?
„Rozhodčí ho dvakrát nepustil na hřiště. Nejprve kvůli tomu, že byla vidět bílá ponožka a musel pro zelenou pásku přes kotník. Podruhé se rozhodčímu nelíbily jeho chrániče. Vadilo mi to, protože Tonda Růsek toho měl plné zuby a potřebovali jsme změnu. Takhle se ale střídání zbytečně protáhlo asi o dvě minuty.“
Co přesně rozhodčímu na chráničích vadilo?
„Nebyly to asi úplně předpisové chrániče (smích). Dneska si hráči pod stulpny často dávají jen složené noviny. Někdo to kontroluje, někdo ne. Kdybychom v té pasáži inkasovali, dostal by (Hollý) pokutu, ale naskočil do toho velmi dobře a byl nebezpečný.“
Velké pohárové duely jste zažil jako hráč. Jaké to je v pozici trenéra?
„Klukům jsem před zápasem říkal, aby se těšili. Tohle je přesně utkání, co si můžou pamatovat do konce života. V lize odehrajete dvě stě nebo tři sta duelů a v padesáti si z nich polovinu nevybavíte, ale tyhle výjimečné zápasy zůstávají v paměti napořád. Věřím, že dnešní večer bude pro hráče právě takovým zážitkem.“
Jubilejní zápas
Užil jste si utkání vy z pozice trenéra?
„Když hrajete proti takovému soupeři s českým týmem regionální úrovně, je to svátek. Kluci věděli, kolik dává Brighton gólů, ale já jim dával za vzor Tromsö, které s Brightonem v předkole uhrálo doma remízu 0:0 a přitom je předtím vyřadil Hradec Králové. I soupeř zhruba na naší úrovni s nimi uhrál výsledek a říkal jsem hráčům, ať se nebojí, a jsem rád, že to dopadlo stejným výsledkem.“
Pro vás šlo o 100. zápas na lavičce Jablonce. Je to ideální dárek?
„Popravdě jsem to ani nevěděl, takže jsem rád, že to takhle vyšlo. Většinou jsem při podobném jubilejním zápase vyfasoval Slavii a dostal trojku, takže jsem rád, že to tentokrát neplatilo.“ (smích)
Mluvil jste o nejlepším výsledku v historii klubu. Budou mít hráči povolenou aspoň drobnou oslavu?
„Dneska určitě ne. V lize jsme naposledy prohráli doma s Plzní a teď jedeme do Hradce Králové, což bude těžké utkání, na které musíme být stoprocentně připravení. Když jsme postoupili do hlavní fáze pohárů, byla to jiná situace a slavil se úspěch na celý podzim. Pak jsme to ale v Teplicích nezvládli, takže tentokrát se slavit nebude.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Panathinaikos
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|2
Lugano
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brann
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|4
Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|5
Twente
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Monaco
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|7
Sint-Truiden
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|8
Hajduk Split
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|9
Brighton
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|10
FC Kodaň
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|11
Universitatea Craiova
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Mjällby
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|13
Ajax
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14
Banja Luka
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|16
Braga
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|17
Gent
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|18
Freiburg
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|19
Nordsjaelland
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|20
Egnatia
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|21
Riga FC
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|22
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|23
Sofia
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|24
Jablonec
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|25
Midtjylland
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Aarhus
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|28
Hearts
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Iberia 1999
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Getafe
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|31
Kajrat
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|32
Thun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Lincoln
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|34
KuPS
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Escaldes
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|36
Kauno Žalgiris
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off