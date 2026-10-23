Jablonec lepší než Arsenal, Brighton narazil do zdi. Kouč ocenil výkon českého týmu
Nejlepší útok v Premier League na severu Čech ztroskotal. Zatímco v anglické lize skóroval Brighton ve všech sedmi utkáních a celkem nasázel fantastických 23 branek, proti Jablonci se ve čtvrtečním utkání ligové fáze Konferenční ligy neprosadil (0:0). „Narazili do zdi,“ culil se kapitán Nemanja Tekijaški, který vynikajícím výkonem vedl zelenou obranu. Dle statistik navíc rozjetému soupeři se spoluhráči nepovolil jedinou velkou šanci.
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Měsíc nazpět nasypali tři góly do sítě Manchesteru United a o tři dny později stejný počet obhájcům titulu z Arsenalu. V posledních deseti soutěžních zápasech nevyšel Brighton naprázdno ani jednou a v součtu se trefil 34krát.
Co nezvládla vyhlášená obrana Mikela Artety kolem Gabriela Magalhaese, to se povedlo až partě kolem bezchybného kapitána Nemanji Tekijaškiho. „Je to největší tým, proti kterému jsem kdy hrál, a ten bod je zlatý. Určitě jde o největší úspěch v mojí kariéře,“ zubil se srbský stoper.
Brighton neměl žádnou velkou šanci
Největší starosti dělal obraně útočník Georginio Rutter, který je mimochodem podle webu Transfermarkt dvakrát hodnotnější, než celý kádr Jablonce. Francouz se dostal k šesti střeleckým pokusům, ale nikdy nemířil přesně.
„Baví mě tyhle zápasy, kde se obránci můžou ukázat. Mám rád souboje a myslím, že jsem v nich docela úspěšný. Stejně tak mě baví, když soupeř posílá do vápna hodně centrů. Když jsme si na tempo zvykli, už jsme soupeře nepustili do žádné větší šance. Nula vzadu proti takovému týmu je zlatá,“ komentoval náročnou bitvu Tekijaški.
Jeho slova podporují i zápasová data. Zatímco Jablonec si z brejků vytvořil dvě velké šance, Brightonu statistici nepřipsali ani jednu. Sám srbský obránce měl ze všech mužů na place nejvíc obranných akcí (18), vyhrál pět ze šesti soubojů na zemi a všechny tři duely ve vzduchu. „Je mi trošku líto, že jsme sami spálili dvě nebo tři tutovky, ale ten bod je asi zasloužený. Jsem rád, že se vůbec můžeme bavit o tom, že jsme Brighton mohli porazit,“ dodal defenzivní lídr.
Statistiky zápasu: Jablonec 0:0 Brighton
|Jablonec
|Statistika
|Brighton
|9
|Střely
|26
|4
|Střely na branku
|4
|0,73
|Očekávané góly (xG)
|1,42
|2
|Velké šance
|0
|14
|Doteky ve vápně soupeře
|56
|2
|Rohy
|7
|143
|Přihrávky
|503
Vedle něj zdatně sekundovali srbský krajan Dušan Pavlovič a terminátor Martin Cedidla. Zezadu vše jistil dokonale klidný Jan Hanuš. „To je jistota. Jsme spolu vzadu už čtyři roky a víme přesně, co od něj čekat. Dirigoval to a obrovsky nám pomohl v těžkých chvílích, kdy tam létaly centry a střely,“ velebil brankáře kolega Tekijaški. „Prokázal zkušenosti, že se na velké zápasy umí připravit,“ vyzdvihl muže v rukavicích Kozel.
Kouč Brightonu: Musíme jim dát kredit
Žádný vyloženě zázračný zákrok však od zkušeného gólmana nepotřeboval. „Obehrávali jsme to, měli jsme míč, hodně centrů, ale nebyli jsme dost přesní v poslední třetině a zakončení. Musím dát kredit Jablonci, bránil velmi dobře,“ ocenil neznámého soupeře trenér Fabian Hürzeler, který koučoval svůj 100. zápas na lavičce Brightonu.
Shodou okolností slavil stejné jubileum svého aktuálního působení v Jablonci i Luboš Kozel, který si ho osladil největším úspěchem v trenérské kariéře. Navíc ho mohlo těšit, že jednoho z nejtalentovanějších koučů na světě takticky převezl. „Změnili formaci ze čtyř na pět obránců a nečekali jsme, že budou bránit až takhle hluboko. Musíme jim dát kredit, hráli opravdu dobře,“ doplnil německý stratég, který je mimochodem o pět let mladší, než jablonecký gólman Hanuš.
„Do předzápasového protokolu jsme uvedli rozestavení 4-2-3-1, takže tomu trenér možná uvěřil,“ usmíval se Kozel. „Poslední zápasy jsme sice hráli ve čtyřce, ale není tajemstvím, že umíme přepnout na trojku vzadu. Věděl jsem, že ve čtyřčlenné obraně by byly mezery mezi hráči daleko otevřenější a bránění by bylo těžší,“ doplnil kouč.
Jablonec tak především díky fantastickému defenzivnímu výkonu zapsal jeden z největších úspěchů v klubové historii a zvýšil šance na postup do jarní fáze evropských pohárů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Panathinaikos
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|2
Lugano
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brann
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|4
Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|5
Twente
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Monaco
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|7
Sint-Truiden
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|8
Hajduk Split
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|9
Brighton
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|10
FC Kodaň
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|11
Universitatea Craiova
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Mjällby
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|13
Ajax
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14
Banja Luka
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|16
Braga
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|17
Gent
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|18
Freiburg
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|19
Nordsjaelland
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|20
Egnatia
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|21
Riga FC
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|22
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|23
Sofia
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|24
Jablonec
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|25
Midtjylland
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Aarhus
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|28
Hearts
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Iberia 1999
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Getafe
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|31
Kajrat
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|32
Thun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Lincoln
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|34
KuPS
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Escaldes
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|36
Kauno Žalgiris
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off