ONLINE: Riga FC - Jablonec. Severočeši hrají proti Guľovi a spol. o první výhru
Fotbalisté Jablonce se na hřišti FC Riga pokouší o první vítězství v hlavní fázi Konferenční ligy. V utkání 3. kola se proti sobě znovu postaví trenér Luboš Kozel a slovenský kouč lotyšského celku Adrián Guľa, který v letech 2020 a 2021 vedl Viktorii Plzeň a během hráčské kariéry dokonce rok a půl působil v severočeském klubu. Zápas má výkop ve 21:00 a vy jej můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Panathinaikos
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|2
Lugano
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brann
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|4
Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|5
Twente
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6
Monaco
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|7
Sint-Truiden
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|8
Hajduk Split
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|9
Brighton
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|10
FC Kodaň
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|11
Universitatea Craiova
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Mjällby
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|13
Ajax
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14
Banja Luka
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|16
Braga
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|17
Gent
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|18
Freiburg
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|19
Nordsjaelland
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|20
Egnatia
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|21
Riga FC
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|22
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|23
Sofia
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|24
Jablonec
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|25
Midtjylland
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Aarhus
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|28
Hearts
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Iberia 1999
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Getafe
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|31
Kajrat
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|32
Thun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Lincoln
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|34
KuPS
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35
Escaldes
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|36
Kauno Žalgiris
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off