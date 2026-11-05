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ONLINE: Riga FC - Jablonec. Severočeši hrají proti Guľovi a spol. o první výhru

Antonín Růsek se raduje z trefy proti Freiburgu
Antonín Růsek se raduje z trefy proti FreiburguZdroj: Profimedia
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Konferenční liga
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Fotbalisté Jablonce se na hřišti FC Riga pokouší o první vítězství v hlavní fázi Konferenční ligy. V utkání 3. kola se proti sobě znovu postaví trenér Luboš Kozel a slovenský kouč lotyšského celku Adrián Guľa, který v letech 2020 a 2021 vedl Viktorii Plzeň a během hráčské kariéry dokonce rok a půl působil v severočeském klubu. Zápas má výkop ve 21:00 a vy jej můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

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3Brann22006:26
4Trabzonspor22006:26
5Twente22005:16
6Monaco 22005:16
7Sint-Truiden22003:06
8Hajduk Split22003:16
9Brighton21104:04
10FC Kodaň21105:24
11Universitatea Craiova21104:24
12Mjällby21103:14
13Ajax21013:23
14Banja Luka21013:23
15Atalanta21013:33
16Braga21012:33
17Gent21011:23
18Freiburg21013:53
19Nordsjaelland20203:32
20Egnatia20202:22
21Riga FC20202:22
22CZ Bělehrad20114:51
23Sofia20113:41
24Jablonec20112:31
25Midtjylland20111:21
26Aarhus20111:21
27Pafos20112:41
28Hearts20111:31
29Iberia 199920111:31
30Getafe20113:61
31Kajrat20112:61
32Thun20020:20
33Lincoln20022:60
34KuPS20022:60
35Escaldes20021:50
36Kauno Žalgiris20021:80
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