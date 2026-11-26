Jawo netrefil prázdnou branku, pak protrhl smůlu: Byl jsem až moc v klidu, smál se
Za 22 soutěžních utkání by si hrotový útočník číslo jedna určitě představoval víc než dvě branky a nepohoda před brankou soupeře je znatelná. Lamin Jawo z Jablonce zahodil v zápase fotbalové Konferenční ligy proti Luganu (2:0) obrovskou šanci a zdál se prokletý, o pár minut později však konečně přestřihl dlouhou šňůru bez gólu a mohl slavit výhru. „Zkoušel jsem už fakt všechno,“ říkal uvolněně po zápase.
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Co se stalo v první šanci?
„Nechal jsem si to na později (smích). Ne, zkoušel jsem už fakt všechno, hlavičky, střely… Pořád jsem byl blízko ke gólu, ale nepadlo to tam. Dneska jsem si říkal, že musím být před brankou úplně v klidu, ale nakonec jsem byl až moc v klidu. To nebylo dobré (smích). Balon mi trochu skočil a trefil jsem to špatně.“
Celkově jste hrál výborný zápas. Cítil jste, že gól přijde?
„Cítil jsem to od začátku. V poslední době jsem chtěl pomáhat týmu, ale nedařilo se mi. Měl jsem tam i zranění, pak jsem naskakoval z lavičky a nebylo to ono.“
Bože, tohle počasí není pro mě
U první šance jste byl až moc v klidu. Byl jste nervózní ve druhé, ještě větší šanci?
„Udělal jsem to samé, co u první šance. Byl jsem v klidu, viděl jsem, že gólman je na zemi, prvním dotekem jsem si posunul míč před sebe a doklepl jsem to do prázdné brány.“
Jak cenná výhra to je?
„Jsme rádi, že jsme ten zápas dokázali zvládnout, protože všichni víme, že poslední dva měsíce jsme neměli takovou formu. Je to hodně nahoru dolů, ale zápasy Konferenční ligy zvládáme. Byli jsme kompaktní, dobře jsme bránili, nedostali jsme gól a podařilo se nám vyhrát.“
Jak důležité je vítězství k vytouženému postupu?
„Velmi důležité. Trenér nám říkal, že dneska musíme udělat všechno, abychom uhráli aspoň bod, ale nám se podařilo vyhrát za tři body, takže je to ještě lepší.“
Bylo pod nulou, jak se vám hrálo?
„Bože můj, tohle počasí není pro mě (smích). Ale myslím, že je to pro nás lepší, protože pro soupeře to taky nebylo úplně jednoduché. My jsme v takovém počasí trénovali delší dobu a já už v něm přežiju, takže nic nového.“
V Konferenční lize se vám obecně daří víc než v lize. Čím to je?
„Ano, měli bychom hrát jenom v Evropě (smích). Je to jednoduché, hrajeme každý čtvrtek a neděli, fyzicky je to hodně náročné a musíme být pořád koncentrovaní. Někdy to zvládneme a někdy ne. Když prohrajeme, trénujeme, pracujeme dál a soustředíme se na další zápas.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Monaco
|4
|4
|0
|0
|10:3
|12
|2
Brighton
|4
|3
|1
|0
|9:0
|10
|3
Sint-Truiden
|4
|3
|1
|0
|6:1
|10
|4
Ajax
|4
|3
|0
|1
|13:3
|9
|5
Panathinaikos
|4
|3
|0
|1
|11:6
|9
|6
Lugano
|4
|3
|0
|1
|11:6
|9
|7
Twente
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|8
Trabzonspor
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|9
Freiburg
|4
|3
|0
|1
|6:6
|9
|10
Braga
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|11
Mjällby
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
FC Kodaň
|4
|2
|1
|1
|7:5
|7
|13
Brann
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|14
Atalanta
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|6:6
|7
|16
Hajduk Split
|4
|2
|0
|2
|3:4
|6
|17
Aarhus
|4
|1
|2
|1
|5:3
|5
|18
Jablonec
|4
|1
|2
|1
|5:4
|5
|19
CZ Bělehrad
|4
|1
|2
|1
|7:7
|5
|20
Nordsjaelland
|4
|1
|2
|1
|6:7
|5
|21
Egnatia
|4
|1
|2
|1
|4:5
|5
|22
Gent
|4
|1
|2
|1
|2:3
|5
|23
Kajrat
|4
|1
|2
|1
|4:7
|5
|24
Iberia 1999
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|25
Midtjylland
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|26
Banja Luka
|4
|1
|0
|3
|5:7
|3
|27
Riga FC
|4
|0
|3
|1
|3:5
|3
|28
Escaldes
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29
Lincoln
|4
|1
|0
|3
|4:8
|3
|30
Thun
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31
Kauno Žalgiris
|4
|1
|0
|3
|3:11
|3
|32
Sofia
|4
|0
|1
|3
|5:8
|1
|33
Hearts
|4
|0
|1
|3
|4:9
|1
|34
Getafe
|4
|0
|1
|3
|3:8
|1
|35
Pafos
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
KuPS
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
- Osmifinále
- Play-off