Los Ligy mistrů ONLINE: Napětí stoupá! Plzeň čeká v osudí s giganty

V prvním koši číhají vítěz posledních tří ročníků Real Madrid, úřadující šampion Evropské ligy Atlético Madrid, tři bývalí soupeři Viktorie z Ligy mistrů Barcelona, Bayern Mnichov a Manchester City, dále Paris Saint-Germain, Juventus Turín s hvězdnou letní posilou Cristianem Ronaldem a právě Lokomotiv Moskva.

Plzeňští v roce 2011 ve skupině Ligy mistrů s Barcelonou, AC Milán a Borisovem uhráli třetí místo a postoupili do jarní fáze Evropské ligy. To samé se jim povedlo o dva roky později, kdy narazili na Bayern, Manchester City a CSKA Moskva.

Z nejrůznějších variant vycházejí dvě obzvlášť zajímavé - jedna, která by do Plzně zavedla obzvlášť atraktivní a mimořádně silné týmy, pak druhá, která by pro západočeský celek byla naopak slušně hratelná.

Los základních skupin Ligy mistrů 2018/19 Skupina A: Skupina B: Skupina C: Skupina D: Skupina E: Skupina F: Skupina G: Skupina H:

Možné skupiny pro Viktorii Plzeň v Lize mistrů ATRAKTIVNÍ SKUPINA NEATRAKTIVNÍ SKUPINA Juventus Lokomotiv Manchester United Porto Monaco PSV Eindhoven Plzeň Plzeň

Podoba košů pro losování skupin Ligy mistrů 1. koš: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern Mnichov, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskva 2. koš: Dortmund, FC Porto, Manchester United, Šachtar, Benfica, Neapol, Tottenham, AS Řím 3. koš: Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moskva, Eindhoven, Valencia 4. koš: PLZEŇ, Bruggy, Galatasaray, Young Boys Bern, Inter, Hoffenheim, Crvena Zvezda, AEK Atény

