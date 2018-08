Video v LM? Nemělo by být ani ve finále, UEFA ho chce až příští sezonu

"Plán je v současnosti takový, že to použijeme od příští sezony, počínaje Superpohárem," řekl dnes novinářům Čeferin. Poté přijde VAR na řadu v Lize mistrů od zápasů v základních skupinách až po vyřazovací souboje.

Navzdory jeho využití na nedávném mistrovství světa v Rusku není šéf UEFA o systému videorozhodčích plně přesvědčen. "VAR zatím není úplně jasný...Ale také víme, že už není cesty zpět. Na můj vkus bylo pár nejasných situací i na mistrovství světa, kde VAR fungoval docela dobře," uvedl Čeferin.

"Plánujeme to zavést příští sezonu, ale uvidíme, co se stane. Nechci nic slibovat na 100 procent," řekl Čeferin, jenž úplně neodmítl video ve finále v roce 2019. "Nemůžu to úplně vyloučit, ale nemyslím si, že k tomu dojde," dodal nástupce Michela Platiniho v roli šéfa UEFA.