LM ONLINE: Obhájce začíná proti AS Řím, Kadeřábka čeká Šachtar Doněck

Středeční program Ligy mistrů zahajují dva zápasy od 18:55. Ajax se střetne s AEK Atény, Šachtar Doněck zase čeká souboj s Hoffenheimem Pavla Kadeřábka. Největší favoriti vstoupí do boje až od 21 hodin, obhájce triumfu Real Madrid vyzve AS Řím a Manchester City zase Lyon. Do hry se poprvé zapojí i Cristiano Ronaldo s Juventusem, na něhož čeká Valencia. Souhrnný ONLINE PŘENOS sledujte na webu iSport.cz.