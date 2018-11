Viktoria Plzeň - Real Madrid ONLINE »

Hosté: Courtois – Odriozola Arzallus, Ramos (C), Nacho Fernández, Reguilón – Kroos, Casemiro, D. Ceballos – L. Vázquez, Benzema, Bale.

Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, R. Hubník (C), Limberský – Procházka, Hrošovský – M. Havel (37. M. Petržela), Al. Čermák, J. Kopic – Chorý.

📝 Your @RealMadrid starting XI for tonight's Champions League match against @fcviktoria_en!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/SRyX8Q5c3B