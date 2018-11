ONLINE: Plzeň - Real Madrid. Dokáže Viktoria opět vzdorovat gigantovi?

Viktoria Plzeň - Real Madrid ONLINE »

Plzeň uzavírá skupinu G s jedním bodem a po utkání může ztratit i teoretickou šanci na postup do jarní fáze "milionářské" soutěže, pokud podlehne Realu a současně AS Řím porazí v Moskvě CSKA. Madridský favorit je se šesti body v tabulce druhý o skóre za AS, moskevský celek má čtyři body.

Hrošovský: Možná kdybych dal na Realu dva góly, tak si mě bude všímat

Vrba si chce se Solarim vyměnit košili. Byla by to novinka, přemítal kouč

Solari spoléhá na Ramose, v Plzni chce vyhrát. Pamatuje si zápas na Spartě?