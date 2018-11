Vzácná shoda. Experti i fanoušci Plzni před bitvou s Realem nevěří

Tohle nevěstí nic dobrého. Tedy alespoň pro Viktorii Plzeň. Před utkáním Ligy mistrů proti Realu Madrid Západočechům nevěří experti ani fanoušci. Spíš to vypadá, že se tým Pavla Vrby bude muset zajímat o to, kolik gólů mu Bílý balet nasype. Jasno bude ve středu před jedenáctou večer. „Viktorii věří jen tři procenta tipérů, Real si odvetu pohlídá,“ shrnuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance, jak to vypadá před výkopem.