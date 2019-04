Přežili penaltu i zranění Kanea. Výhru jsme si zasloužili, jásal hrdina | iSport.cz

Hosté přijeli na nový londýnský stánek v roli favorita a trenér Josep Guardiola udělal v základní sestavě několik změn. Do čtvrtfinálového utkání kvůli zranění nemohl zasáhnout klíčový záložník Bernardo Silva, pouze na lavičce poté začali Kevin De Bruyne či Leroy Sané. City přesto mohli jít už v úvodu do vedení.

Ve formě hrající křídelník Raheem Sterling se v 10. minutě dostal po individuální akci ke střele, načež míč trefil ruku padajícího obránce Dannyho Rose. Hlavní sudí Björn Kuipers nejprve mlčel, po upozornění asistenta u videa se ale šel podívat na záznam celé situace a nařídil pokutový kop. Míč si postavil útočník Sergio Agüero, nastřelil však pouze brankáře Huga Llorise.

Domácí gólman si tak opět vylepšil své statistiky. V letošním roce dosud z penalty neinkasoval, byl úspěšný při všech třech pokusech. „Penalta se nedá chytit, jen špatně kopnout. Myslím si, že to Agüero kopl špatně. Šlo to do té výšky, kde je gólman nejsilnější,“ řekl bývalý útočník Roman Bednář v televizním studiu O2 Sport.

Domácím zmíněná situace pomohla. Spurs se po přečkání těžkého momentu dostali do tempa, začali být aktivnější a díky dobré kombinaci a úspěšnému presinku si začali vytvářet šance. Největší příležitost v první půli měl forvard Harry Kane, jenž vypálil z otočky a nechal vyniknout brazilského brankáře Edersona.

Kapitán smolařem

Právě Kane se nakonec stal smolařem. V 56. minutě se dostal do nechtěného střetu s Fabianem Delphem, který mu při odkopnutí balonu přišlápl kotník. Anglický snajpr poté zamířil rovnou do kabin a byl vystřídán. S tímto zraněním se v minulosti potýkal již několikrát.

„Vypadá to, že problémy s levým kotníkem provází Kanea celou kariéru. Nedivil bych se, kdyby mu opět skončila sezona,“ uvedl bývalý fotbalista Tottenhamu a komentátor BT Sport Jermaine Jenas. Domácí tak pravděpodobně přišli na delší čas o svého kapitána.

Úvodní čtvrtfinálový souboj Ligy mistrů ale nakonec zvládli i bez něj. Dvanáct minut před závěrečným hvizdem se v pokutovém území City ocitl Heung-Min Son, udržel míč a propálil Edersona. Jihokorejský reprezentant se prosadil i v druhém duelu na novém stadionu.

"Nikdy se nevzdáváme, bojujeme jako tým celých devadesát minut. Myslím, že jsme si výhru zasloužili, byli jsme hladovější než oni. Líbilo se mi to na stadionu, je úžasné zde hrát, jsem za to vděčný," řekl hrdina úterního klání.

Odveta se odehraje 17. dubna v Manchesteru.