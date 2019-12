Trpišovský: Výkon na úrovni nejlepších týmů. Bürki měl zákroky z jiné galaxie | iSport.cz

PŘÍMO Z DORTMUNDU | Mlelo se to v něm. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský byl po porážce v posledním zápase v základní skupině Ligy mistrů v Dortmundu (1:2) hrdý na to, jak jeho hráči utkání herně zvládli a jak domácího favorita trápili. Na druhou stranu byl zklamaný, že bodové odměny se červenobílí nedočkali. „Ale myslím, že to byl výkon na úrovni Ligy mistrů, na úrovni nejlepších týmů,“ prohlásil Trpišovský.

Jaké máte pocity po takovém zápase?

„Myslím, že se všichni bavili fotbalem a měli jsme šance, o to jde. Splnili jsme to, co jsme chtěli. Odehrát ten zápas co nejkvalitněji a nejofenzivněji. I přes prohru si myslím, že základní pravidlo fotbalu jsme splnili. Jen je škoda, že jsme neproměnili víc šancí, které jsme měli. Zápas se pro nás nezačal vyvíjet dobře, dostali jsme gól ze situace, kdy to Dortmund skvěle vyřešil. Ale postupem času jsme se rozkoukávali a zlepšovali. V průběhu prvního poločasu jsme měli výbornou pasáž a nakonec jsme i vyrovnali. Ve druhém poločase jsme dostali gól asi z té nejméně nebezpečné situace. Dotahovali jsme, vytvořili jsme si tři vyložené šance, které nějakou záhadou neskončily v brance. To nás stálo remízu, při troše štěstí i vítězství. Ale mám pro kluky jen slova chvály.“

Byl to skoro váš takový typický zápas v Lize mistrů, že?

„Je mi líto kluků, že do toho dají tolik. Přesvědčujeme se pořád o tom, že s těmi soupeři můžeme hrát fotbal nahoru dolu a pak odcházejí s prázdnýma rukama. Není to úplně jednoduchý pocit, ale jsem šťastný, že tohle riziko chtějí podstoupit. Mrzí mě, že to neskončilo 4:4, 5:5 nebo 4:3. Dortmund ukázal, že je velké mužstvo. Musíme jim pogratulovat k postupu, dvakrát nás porazili. Je to skvělé mužstvo se skvělými individualitami, s nadpozemskou rychlostí u některých hráčů. Jsem hrozně hrdý na všechny lidi z klubu, na fanoušky, kteří za námi přijeli, na hráče, kteří dokázali odehrát takový zápas. To je pocit, který si z toho odnáším.“

Byl to váš nejlepší výkon v Lize mistrů?

„Těžko říct. Vím, který byl nejhorší, to bych asi uměl říct. Je těžké říkat po prohře, že to byl nejlepší výkon. Ale myslím si, že gól, který jsme dostali v nastavení na San Siru, nás asi stál postup do Evropské ligy. Myslím, že venku jsme odehráli všechny zápasy skvěle. Tohle byl náš nejlepší výkon směrem do ofenzivy. Měli jsme nějaké šance na Barceloně i na San Siru, ale tady jsme byli v útočné fázi nejnebezpečnější. V pondělí jsem potkal naše fanoušky před fanshopem, ptali se mě, jestli tu budeme útočit. Říkal jsem jim, že tu budeme útočit, že to jinak nejde. To jsme splnili. Bohužel nás provázelo to, co celou sezonu, tedy že jsme nedokázali dotlačit míč do brány. Myslím, že to byl výkon na úrovni Ligy mistrů, na úrovni nejlepších týmů.“

Od začátku jste poprvé v Lize mistrů nasadil Ladislava Takácse. Jak byste ho zhodnotil?

„Postupně se taky rozkoukal na hřišti, vybral si jednu hodně slabou chvilku, kdy pak šel Reus sám na bránu. Jeho výkon postupem času gradoval, ve druhém poločase hrál skvěle. Když si uvědomíme, proti jakým hráčům stál a v jakých situacích se ocitnul… Po zápase stál na chodbě, ještě se to s ním všechno točilo. Byl z toho vyvalený. Ale myslím, že to zvládl výborně. Mluvili jsme s ním den před zápasem o jeho budoucnosti, uklidňovali jsme ho, že ta nezáleží na tomhle utkání, když proti němu budou hrát Reus, Sancho, Hazard. Kdyby nedošlo k té situaci, po níž měli domácí samostatný nájezd, hodnotil bych ho skoro bezchybně. Na to, do čeho byl vhozený, obstál skvěle. Hodně nám naznačuje, že se s ním dá počítat.“

Co jste říkal na výkon brankáře Dortmundu Romana Bürkiho?

„Určitě si ho budu pamatovat dlouho. Hlavně ty dva zákroky z jiné galaxie, kdy nám sebral dva jasné góly. Ale prostě hrajete Ligu mistrů, stojíte proti té největší kvalitě. Navíc paradoxně jsme tady řešili ty gólové situace nejlíp za celou skupinu. Ale on tahal míč ze šibenice, měl fantastické zákroky. Já se na Dortmund často dívám, on potvrdil jen to, co předvádí obvykle. On byl klíč k tomu, že to skončilo vítězstvím domácích. Ale i Ondra (Kolář) ukázal, že je na úrovni těch špičkových brankářů.“

Když už jsme u Ondřeje Koláře. Nebojíte se, že o něj v zimě přijdete?

„Obavu mám o hodně hráčů. Zakončili jsme nějakou epizodu. A v létě si chceme splnit další cíl a dlouhodobý sen. Příští sezonu se bude hrát opět kvalifikace o Ligu mistrů a my znovu chceme hrát tyhle zápasy. Kluci ukazují svou kvalitu. U Ondry si za těch šest zápasů nevybavuju chybu, navíc čelil spoustě situacím. Vyrovnal se gólmanům, kteří chytají za nejlepší kluby v Evropě a ve svých ligách. Pro něj je to obrovská satisfakce po prvním půlroce ve Slavii. Potvrzuje, že kvalitu vždycky měl a že vyspěl i mentálně. Je v nejlepším věku. Bavili jsme se tu o Bürkim, ale myslím, že Ondra ani za jedním gólmanem v Lize mistrů nezaostával. Směle si s nimi mění nejen dresy, ale i výkony na hřišti.“

Co jste říkal atmosféře? Máte odsud nejsilnější zážitek z venkovních zápasů?

„Určitě ano. Už před zápasem jsem říkal, že tohle je magický stadion, magické místo. Stadion je hrozně fotbalový, kulisa je skvělá a lidé tady tím žijí. A pak se podíváte se do našeho sektoru, kde je hlava na hlavě. Je to krásná tečka, i když jsme prohráli.“

Jak byste zhodnotil celkově vaše vystoupení v Lize mistrů?

„Troufnu si říct, že jsme se soupeřům dokázali ve všem vyrovnat. Určitě po fyzické stránce, v nasazení, v soubojích. Troufnu si říct, že v některých momentech i v držení míče a kombinaci. Když si vezmete, kdo proti vám stojí v defenzivě, dokázali jsme se dostat do spousty šancí. Myslím, že Petr Ševčík a další tady ukázali, že určitě nehrají druhé housle, dovedou se soupeřům ve spoustě věcí vyrovnat. Proměňování šancí nás stálo body a pravděpodobně i Evropskou ligu. Další věcí je technická vybavenost. U Dortmundu vidíte skvělý první dotek, zpracování. Tam pokulháváme, musíme se zlepšovat. Ale dokázali jsme si, že s těmihle týmy můžeme hrát. Je na čem stavět. Kdyby nám někdo před rokem a půl řekl, že v Dortmundu budeme hrát takový zápas, odpovídali bychom, že takhle brzy určitě ne, že by to bylo brzo. Ale dokázali jsme to.“

