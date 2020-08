Guľa: Je to kruté. Rozhodla mikrosituace, měl to posoudit VAR

PŘÍMO Z ALKMAARU | Mluvil pomalu. Zklamání z promarněné šance bylo na Adrianu Guľovi jasně patrné. Plzeň byla kousíček od postupu do třetího předkola Ligy mistrů. Jenže neubránila poslední akci základní hrací doby a v prodloužení jí Alkmaar dvakrát vyučil. Slovenský kouč řešil hlavně moment, který vedl k vyrovnání. „Situaci předcházelo otočené autové vhazování, po centru do pokutového území zase míč propadl jen proto, že ve vzduchu byl Limberský faulovaný. Na této úrovni by to měl posoudit VAR. V tu chvíli by to bylo jinak vstřebatelné,“ soukal ze sebe po porážce 1:3. Viktoria se z předkolové fáze Ligy mistrů stěhuje do kvalifikace Evropské ligy.

Kruté vyřazení! Plzeň dělily od postupu přes Alkmaar vteřiny VŠECHNA VIDEA ZDE

„Fotbal nám ukázal velmi krutou tvář, v tak důležitém zápase, aby rozhodla taková mikrosituace v pokutovém území… Opakuji, je to velmi kruté pro nás všechny. Věřím, že nás to semkne, budeme soudržní, abychom se dostali do Evropské ligy, přestože jsme k ní byli blízko po velmi dobrém taktickém výkonu.“

Souhlasíte s tím, že Aleš Hruška šel v nastaveném čase zbytečně pod nohy soupeři, který by míč zřejmě na hřišti nestihl?

„Je to velmi náročné vyhodnotit. Těžko říct, co tam nastalo. Situaci předcházelo otočené autové vhazování, po centru do pokutového území zase míč propadl jen proto, že ve vzduchu byl Limberský faulovaný. A že to pak gólman jistil? Hráč spadl… Byla to mikrosituace, na této úrovni by to měl posoudit VAR, obzvlášť v Lize mistrů. V tu chvíli by to bylo jinak vstřebatelné. Je fakt, že jsme se dostali pod tlak, protože soupeř začal hrát dlouhé míče, chodil do soubojů, nám to dvakrát třikrát propadlo, proto jsme snažili střed obrany vyztužit a klukům pomoct. Musíme se podívat, zda se tomu dalo zabránit.“

Chápu správně, že cítíte křivdu?

„Náročná otázka. Jste dvacet sekund od postupu proti týmu, který v minulé sezoně naháněl do poslední chvíle Ajax, měl s ním lepší vzájemné zápasy. A my proti takové kvalitě byli do poslední chvíle ve vedení. Byli jsme jednu herní situaci od proniknutí do další fáze. Určitě to zabolelo.“

Jak vůbec hodnotíte výkon mužstva v úvodních devadesáti minutách?

„Snažili jsme zachytit úvod, být kompaktní, zavírat střed hřiště. To se nám celkem dařilo, měli jsme trochu nepřesností v přechodu do útoku. Ale když si to sedlo a kluci se dostali do zápasu, bylo to kdo s koho. Po první brance jsem věřil, že to zvládneme k postupu.“

V prodloužení jste dvakrát inkasovali. Nebyl už tým dostatečně mentálně na výši s ohledem na to, co se stalo ve čtyřiadevadesáté minutě?

„Na chvíli to s námi zamávalo, zejména v první části prodloužení. Šli jsme do rizika ve třech vzadu, neměli jsme útočníka, typického hroťáka jsme na hřišti neměli. Museli jsme přeskupit řady, ale nakonec si to sedlo. Podle mě právě v té chvíli jsme ukázali mentální sílu, měli jsme dvě dobré možnosti. Dokonce šance Milana Havla byla stoprocentní.“

Nakolik limitovalo vaši zápasovou strategii, že jste nemohl využít Tomáše Chorého? Přece jen Jean-David Beauguel se zápasem protrápil…

„Ano, Tomáš nebyl stoprocentně připravený. Navíc jsme nahoře neměli ani Kayambu, což bylo citelné, abychom mohli týmu pomoct a vstoupit do zápasu výměnou na jednotlivých postech. Vnímal jsem, že je potřeba střídáním některé věci řešit. Riskovali jsme tím, že Mihálik hrál od začátku na hrotové pozici, tím pádem jsme přišli o dalšího středového útočníka. To jsou možná drobné důvody naší porážky.“