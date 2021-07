Malý Kanibal? To ne, brání se vládce Tour. Začíná Pogačarova éra?

Wout van Aert dojíždí do cíle časovky na Tour de France • Reuters

Podruhé přijel na Tour de France a podruhé ji ovládl. Pokaždé jiným způsobem. Nyní tak suverénně, že se mnozí ptají, na kolik žlutých dresů v Paříži to teprve dvaadvacetiletý Tadej Pogačar může dotáhnout? Na letošní Staré dámě ale nebyl jedinou hvězdou. Neuvěřitelné výkony a hlavně univerzálnost předvedl Wout van Aert, vítěz posledního sprintu. Dechberoucí návrat má pak na svědomí Mark Cavendish, který po deseti letech získal zelený trikot.

Nepřeberné množství krásných a zajímavých momentů. Právě tím se může pyšnit 108. ročník Tour de France. A hned několik z nich se odehrálo v závěrečné etapě s cílem na Elysejských polích.

Jako hlavní favorit do ní vstupoval Mark Cavendish. Závodník, který minulý rok skoro končil kariéru, se ve svých 36 letech na francouzskou Grand Tour vrátil, i když na začátku sezony s tím nepočítal on ani jeho tým. Díky skvělé podpoře sestavy Deceuninck-Quick Step si na své konto připsal další čtyři výhry, čímž vyrovnal rekord legendárního Kanibala Eddyho Merckxe v počtu vítězných etap na Tour de France.

A právě do závěrečného dojezdu v Paříži ho mnozí favorizovali a už pomalu přepisovali historické tabulky. Jenže tentokrát se v závěrečných desítkách metrů ocitl zcela sám, bez týmové podpory, a nepodařilo se mu včas protáhnout na roveň hlavních soupeřů, aby o TU výhru zabojoval. Nicméně třetí místo na cílové pásce mu alespoň pomohlo pojistit zelený trikot pro nejlepšího sprintera tohoto ročníku. Ten získal opět po deseti letech.

Mužem, který ho připravil o rekordní 35. výhru, byl jeden z postrachů současného pelotonu. Wout van Aert v sobotu ovládl časovku a den na to zazářil také ve sprintu. „Vůbec jsem to nečekal. Tato Tour byla úžasná. Bylo to nahoru dolů, ale závěrečný víkend je opravdu neuvěřitelný. Byla pro nás výhoda, že byl dojezd delší, protože nemáme takový rozjížděcí vlak. Klobouk dolů před Mikem Teunissenem, který mi připravil dobrou pozici, a také bych chtěl poděkovat ostatním klukům,“ radoval se v cíli belgický šampion.

Pro medaili za etapové vítězství si na pódium přišel se svým půlročním synkem v náručí, brzy ale musel spěchat na letiště, protože jeho další zastávkou je olympijské Tokio. „Budu teď muset absolvovat rozhovory a podobně, tak snad stihnu let do Tokia. Ale nelituju toho,“ smál se šestadvacetiletý univerzál. Po vítězství v horské etapě s dvojím přejezdem Mont Ventoux, časovce a sprintu mu na této Tour chybělo snad už jen vítězství v některé z klasikářských etap. Ale u tohoto ďábla kdo ví, co ještě v budoucnu přijde.

Stejně tak mohou cyklističtí fanoušci i experti tipovat, kolikrát ještě ukořistí celkovou výhru na Staré dámě Pogačar. Při přirovnání k Merckxovi, že je takový „Malý Kanibal“, se sice stydlivě culil, ale… Na kontě má ve svých dvaadvaceti letech tento Slovinec už dva triumfy, a s dominancí, kterou předvedl letos, kdo ví, co ještě přijde. Jen pro připomenutí, rekordem je pět vyhraných Tour de France, kterým se pyšní legendy Jacques Anquetil, zmiňovaný Kanibal Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain.

Po loňském zázraku na poslední chvíli letos Pogačar naprosto dominoval a právem si tak mohl v Paříži užívat vyhlášení s úsměvem od ucha k uchu. „Minulý rok jsem si nestihl nachystat děkovnou řeč, letos už jsem na to nějaký čas měl. Chtěl bych poděkovat všem týmovým kolegům, celé Francii, byla to úžasná jízda. Neumím popsat, jak jsem šťastný, jsem rád, že tu mám rodinu, přítelkyni. Ne, nebojte, nebudu plakat… Děkuji všem,“ pronesl úspěšný obhájce prvenství na pódiu, s Vítězným obloukem za zády.

Kolikrát ještě sám plánuje obléci žlutý dres v Paříži? „Nepřemýšlím na tím, kolik Tour bych mohl ještě vyhrát, vždycky se budu soustředit na tu nejbližší,“ uzavřel letošní ročník.

Poslední vítězové na Champs-Élysées

2021 Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2020 Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

2019 Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

2018 Alexander Kristoff (UAE Team Emirates)

2017 Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo)