Plzeň - HJK Helsinky 5:0. Kanonáda Viktorie! Evropský podzim má jistý

„Je to prostě náš chrám a nechceme to tady soupeřům usnadňovat.“ Toť ve studiu stanice O2 Sport pravil před utkáním David Limberský. Klubová legenda měla pravdu – Viktoria před vyprodanou Doosan Arenou nenechala nikoho na pochybách, jaký tým projde v kvalifikaci Ligy mistrů do dalšího kola.

Význam klíčové partie, kde v banku ležely důležité miliony, dolehl na domácí borce pouze v úvodu. V páté minutě přežili ohromnou šanci – Mosquera podběhl dlouhý pas na Browneho, ten pronikl do vápna a zpětnou přihrávkou vyzval ke gólu Raduloviče. Srbský snajpr ale pokračoval v roli vrchního paliče z úvodního klání ve Finsku, v tutovém zakončení mířil vedle levé Staňkovy tyče.

Po úvodním chaosu se domácí otřepali, srovnali pozice v zadní linii a sami vyrazili na zteč. V jedenácté minutě si na precizně zahranou standardku na přední tyč naskočil volný Pernica a odšpuntoval skóre utkání. HJK od té chvíle absolutně odpadlo a Západočeši si v klidu šli za svým snem a cílem – suverénním postupem.

O deset minut později rozjel Jan Sýkora skvěle akci na Mosqueru, pokračoval v náběhu k velkému vápnu, kde se dostal do zakončení a svou slabší pravačkou vystřelil podobně jako opačnou nohou před týdnem Jan Kopic. Stejný hráč nacentroval o dalších deset minut později na hlavu kapitána Lukáše Hejdy a Plzeň vedla do poločasu tři nula! „Dejte jim bůra,“ okamžitě reagovali nadšení fanoušci. Což se jim nakonec splnilo.

Po přestávce se zápas jen dohrával, finští šampioni partii bez jakéhokoliv odporu odevzdali. Západočeši splnili daný úkol, po tříleté odmlce si zajistili podzim v pohárové Evropě. Proti HJK dokonce vyrovnali svůj nejlepší poločas na mezinárodní scéně, z devíti domácích zápasů v pohárech zapsali osmou výhru. Po pěti letech se v plzeňském dresu vrátil na plac v ostrém klání Václav Pilař a hned se podílel na čtvrtém gólu Jana Sýkory, který zápas končil s bilancí 2+1. Pátou branku obstarala střídající dvojice Holík (přesný centr) a hlavičkující Kliment.

Český mistr pokračuje v nejvyšším patře Ligy mistrů, kde hrál naposledy na podzim 2018. Už teď má jistou základní skupinu Konferenční ligy, z níž plyne minimálně 72 milionů korun. V případě postupu přes Š. Tiraspol už půjde v Lize mistrů do play off, což v případě vyřazení znamená „bolestné“122,5 milionu korun (viz tabulka). V případě základní skupiny je ve hře dokonce necelých 400 milionů plus další bonusy.

Celý klub má co slavit, zvládnutím úvodní důležité prověrky získal první balík potřebných financí na chod klubu. Plzeňská jedenáctka ukázala, kam pod vedením trenéra Bílka došla – kompaktním, zodpovědným výkonem uspěla i na evropském poli. Byť přijdou ještě těžší soupeři, hráči dozrávají a získávají jistotu, že se nemusí být nikoho. Právě v kompaktnosti je největší plzeňská vítězná síla.