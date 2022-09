ONLINE: Plzeň - Inter 0:1. Hosté se ujali vedení, Džeko mířil přesně

Edin Džeko posílá míč do sítě • Reuters

Dumfries se tlačil do koncovky • ČTK / Kamaryt Michal

Teď, nebo nikdy? Plzeň zapadla v Lize mistrů do přetěžké skupiny. Dosáhne-li na jakýkoliv bodový zisk, bude slavit horentní úspěch. Patrně největší možnost se Viktoriánům naskýtá právě dnes večer. Na západ Čech zavítal milánský Inter, chybí mu největší ofenzivní eso Romelu Lukaku. Viktoria může využít soupeřova rozpačitého vstupu do sezony nebo své vynikající domácí bilance. Ve Štruncových sadech slavil na podzim 2018 Real Madrid, od té doby plzeňští fotbalisté své obydlí v evropských pohárech svědomitě chrání. Podaří se jim to znovu? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 18:45 na webu iSport.cz.