LM ONLINE: Feyenoord hraje o postup, v akci PSG, City i Barcelona

Feyenoord dnes postoupí ze skupiny E, pokud zvítězí nad Atléticem a současně Lazio v Římě neporazí Celtic Glasgow. Naopak výhry Atlética a Lazia by naděje nizozemského týmu na jarní pokračování v Lize mistrů ukončily.

V nabité skupině F jsou ve hře stále všechny čtyři celky, po pátém kole mohou oslavit postup Dortmund a Paris St. Germain. Vedoucí Borussii posune do osmifinále vítězství na stadionu AC Milán, Pařížané vedle domácího triumfu nad Newcastlem potřebují i bodovou ztrátu italského týmu.

Barcelonu posune do play off domácí vítězství nad Portem, bod svěřencům trenéra Xaviho bude stačit v případě, že Šachtar ve druhém utkání skupiny H neporazí Antverpy. Porto projde do osmifinále, když získá víc bodů než Šachtar.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Provedel – Lazzari, Patric, Gila, Marušić – Guendouzi, Rovella, Luis Alberto – Isaksen, Castellanos, F. Anderson. Hosté: Hart – Taylor, Scales, Carter-Vickers, A. Johnston – Bernardo, McGregor, O'Riley – Jang Hjon-jun, Furuhaši, Forrest. Náhradníci Domácí: Sepe, Magro, Pellegrini, Kamada, Pedro, Immobile, Hysaj, Cataldi, Ruggeri Hosté: Bain, Morrison, Lagerbielke, Phillips, Turnbull, Holm, O Hjon-gju, Ralston, Welsh, Johnston, Frame Rozhodčí Meler – Eyisoy, Ersoy (Turecko) Stadion Stadio Olimpico, Řím

Zobrazit online přenos Rozhodčí Taylor – Beswick, Nunn (ENG) Stadion

Zobrazit online přenos Rozhodčí I. Kovács – V. Florin Marinescu, O. Artene (všichni ROU) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Parc des Princes, Paříž

Zobrazit online přenos Rozhodčí Nyberg (SWE) – Beigi (SWE), Söderqvist (SWE) Stadion Etihad Stadium, Manchester

Zobrazit online přenos Rozhodčí Makkelie – Steegstra, de Vries (NED) Stadion Stadion Wankdorf, Bern

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Riznyk – Gočolejšvili, Bondar, Matvijenko, Azarov – Stěpaněnko (C) – Zubkov, Sudakov, Kryskiv, Newerton – Sikan. Hosté: Butez – Wijndal, Alderweireld (C), Coulibaly, Bataille – Vermeeren, Yusuf – Muja, Kerk, Balikwisha – Janssen. Náhradníci Domácí: Bondarenko, Castillo, Eguinaldo, Kaščuk, Kelsy, Kozik, Lemkin, Očeretko, Pedrinho, Rudko, Topalov, Rakyckyj Hosté: Corbanie, Devalckeneer, Ejuke, Lammens, Ilenikhena, Van Den Bosch, Smits Rozhodčí Frankowski – Boniek, Winkler (POL) Stadion