Velký zájem o trénink Sparty. Na hřišti Kairinen i Ryneš, posila chyběla

Kamery, živé vstupy a desítky novinářů. Tohle je zkrátka Liga mistrů. Sparta v úterý dopoledne absolvovala na Strahově poslední trénink před vstupem do prestižní soutěže. Na trávníku se objevili Kaan Kairinen a Matěj Ryneš, kteří se minulý týden kvůli zdravotním problémům předčasně vrátili z reprezentačních srazů. Oba by mohli do středečního utkání se Salcburkem zasáhnout. Chybět bude Elias Cobbaut, nejnovější posila do obrany. Jak funguje nový systém evropských pohárů, si připomeňte ZDE>>>