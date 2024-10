Trenér kritizoval Krejčího: Bezcenné přihrávky. Hrál do stran a na gólmana

Stal se smolařem. Ladislav Krejčí si v utkání Ligy mistrů proti Feyenoordu vstřelil vlastní gól, po kterém Girona prohrála na domácím stadionu těsně 2:3. Nešťastný moment šel po zápase stranou, to se prostě stane. Trenér Míchel ovšem vytýkal českému stoperovi způsob jeho přihrávek, i když dosáhl na úspěšnost sedmaosmdesáti procent.

Opřel se o kolena a smutně sklonil hlavu. Ladislav Krejčí, stojící ve vlastním malém vápně, sáhl pravou nohou do centru Dávida Hancka a srazil si balon do vlastní branky. Gólman Paulo Gazzaniga bouchl do země a zuřivě zakřičel.

Nešťastný okamžik českého reprezentanta rozhodl o druhé prohře Girony v ligové fázi Ligy mistrů. Tím hůř, že tentokrát Krejčí stál proti dvěma starým známým.

Na straně vítězného Feyenoordu Rotterdam figurovali trenér Brian Priske a Hancko. Všichni tři ještě nedávno válčili společně za pražskou Spartu.

Krejčí s Priskem oslavili s letenským klubem dva tituly, letos v létě se loučili poté, co získali double. S Hanckem jsou pak velcí kamarádi (k nim patří ještě Filip Panák, současný kapitán českého mistra), což potvrzuje společná pozápasová fotka. „Brašulka,“ připojil slovenský stoper vzkaz ke snímku na sociální síti Instagram.

Někdejší parťáci si vyměnili dres a hrdě se postavili na tmavě modrý koberec s nápisem „Champions League.“ Zatímco Hancko v top evropské soutěži odkroutil už osmý zápas, Krejčí teprve druhý. Při premiéře proti francouzskému PSG (0:1) sklidil pochvalu za obranný zákrok při akci, kterou vedle rychlý útočník Osmane Dembélé. Tentokrát byl ovšem vidět v jiném světle.

„Mám obavy z prvních patnácti až dvaceti minut utkání, které se mi vůbec nelíbily. Jsou hráči, kterým chyběla agresivita s míčem. Krejčí dal příliš mnoho horizontálních přihrávek a na brankáře,“ zmínil trenér Míchel konkrétně bývalého sparťana.

Krejčí se postavil v zápase proti Feyenoordu ve čtyřčlenném složení obrany znovu na pozici levého stopera. Za osmadevadesát odehraných minut zaznamenal celkem pětadevadesát přihrávek, z toho jich pokazil pouze dvanáct.

Což je ve fotbale slušná úspěšnost, která atakuje hranici devadesáti procent. „Ale nemůžete si dovolit přihrávat míč jen proto, abyste přihrávali. To je bezcenné,“ řekl španělský kouč na adresu bývalého sparťana.

Že měl pravdu, nastínil i obrázek mapující Krejčího práci s balonem. Český obránce se pokusil pouze o šestnáct progresivních (snaha posunout tým výrazně blíž k soupeřově brance) a jedinou průnikovou přihrávku.

Mapa zobrazující Krejčího přihrávky proti Feyenoordu • Foto Opta

Většina dalších pokusů se pak řadí do kategorie krátkých, tudíž méně riskantních. Krejčí směřoval míč dozadu čtyřikrát, přičemž s brankářem si ho vyměnil celkem třináctkrát.

Co se týče přihrávek do stran, zapsal jich šestatřicet (z toho jediná nepřesná). I když v tomto ohledu je důležité přidat srovnání s parťákem ve stoperské dvojici – David López dosáhl na číslo 46.

Možná i proto trenér Míchel byl nejprve kritický obecně směrem k týmu, na tiskové konferenci označil pouhé posouvání balonu dozadu a do stran za chybu. „Vždyť my chceme jít pořád dopředu,“ vysvětlil.

Girona prožívá ve své historii vůbec první účast v Lize mistrů. Po dvou kolech má na kontě nula získaných bodů, ve španělské La Lize, kde v minulém ročníku skončila na třetí pozici, je aktuálně dvanáctá s bilancí dvou výher, tří remíz a tří porážek.

„Výsledky mě vůbec neovlivňují. Díky bohu jsem v klubu, který mě v tom respektuje. Nezasloužili jsme si dneska prohrát, ale prohráli jsme. Nevadí mi to, nejsem dotčený,“ líčil Míchel. „Výkony jsou v posledních zápasech dobré, věřím, že to otočíme,“ doplnil.

Zlomit to může i s Krejčím, jenž za Gironu odehrál čtyři z posledních pěti zápasů v základní sestavě.

Krejčího přihrávky proti Feyenoordu:

Celkem/úspěšné: 95/83

Dopředu/úspěšné: 48/39

Dozadu/úspěšné: 4/4

Do stran/úspěšné: 36/35

Krátké/úspěšné: 85/80

Dlouhé/úspěšné: 10/3

Progresivní/úspěšné: 16/12

Do finální třetiny hřiště/úspěšné: 12/7

Průnikové/úspěšné: 1/0

Průměrná délka: 22,2 metru

Zdroj dat: Wyscout