Trpišovský před EL: Bod zní krásně. Bylo by hezké se sem vrátit na finále

PŘÍMO Z BILBAA | Na rozdíl od jiných českých týmů hrajících evropské poháry je Slavia zvyklá do dějiště zápasů vyrážet s dvoudenním předstihem. Do Bilbaa však odletěla až ve středu. A ještě měla v Praze hodinu a půl zpoždění. Na komplikace není zvyklá, bourá to rutinu. Trenérský štáb je navíc hodně pověrčivý. „Jsme na něco zvyklí, tohle byla jednoznačně změna. Museli jsme zrušit odpolední video a přesunout ho na večer. To jsou ale drobnosti. Uvidíme zítra v jedenáct večer, zda to něco ovlivnilo,“ přemýšlel Jindřich Trpišovský. Jeho tým zítra v chrámu San Mamés odehraje třetí zápas ligové fáze Evropské ligy.

V srpnu jste hráli v předkole Ligy mistrů proti Lille. Ve čtvrtek se opět poměříte se špičkovým týmem z TOP 5 evropské klubové soutěže. Budete vypadat na cizím stadionu lépe, než ve Francii?

„Fotbal je krásný, respektive kolektivní sporty jsou krásné, že proti sobě hrají dva protivníci, kteří se snaží tomu druhému vnutit svůj styl. V Lille naše hra nějak vypadala, ale určitě to nebyl záměr. Protivník byl v tu chvíli tak dobrý, že těžiště zápasu posunul k nám. Utkání probíhalo jinak, než jsme zvyklí a než jsme chtěli. Každý tým má svoji filozofii, svoji tvář, narazí na sebe dva styly a někdy vás prostě do obvyklého způsobu hry nepustí. Bilbao má špičkové hráče, špičkové individuality, je to velký klub. V kvalifikacích je tým někdy svázanější, teď se chceme prezentovat lépe než v Lille.“

Očekáváte největší test vychvalované defenzivy v sezoně?

„Jednoznačně. Čekám hodně náročnou zkoušku, podobně jako v Lille. Bilbao má několik typově podobných individualit. Ofenzivní síla je veliká, křídla mají doslova fantastická. Jsem obrovský obdivovatel Nika Williamse. Už se těším, až ho uvidím kousek od sebe u postranní lajny. Bude to zážitek a něco jiného než v televizi. Viděl jsem poslední zápasy, je možná ještě v lepší formě než na EURO. Bude to obrovská prověrka a sbírka velkých zkušeností. Podobným režimem jsme si prošli i s Tomášem Součkem a Vláďou Coufalem, nebo Alexem Bahem. Miniduely proti skvělým protihráčům jim pak v kariéře hodně pomohly.“

Oproti domácí soutěži může hrát Oscar. Zpevní defenzivu?

„Rozhodně, je pro nás strašně důležitý typologií. Z reprezentace si přivezl drobný problém, ale myslím si, že by ve čtvrtek měl nastoupit. Takového hráče prostě hrozně potřebujeme. V takto velkých duelech na evropské scéně mám rád miniduely, Osky v nich vždy patřil k nejlepším.“

Bilbao angažuje hráče pouze z baskického regionu. Myslíte si, že by tým složený vyloženě z českých hráčů měl takové úspěchy?

„To je zajímavý dotaz, ale spíš někam jinam, protože to je na hodiny vysvětlování, možná spíš polemiky. Zkusím to ve zkratce: V případě Bilbaa je to zásluhou akademie. Mám zprávy, že jsou na ní životně závislí. Dále pak dlouhodobá spjatost lidí s klubem, hrdost a touha se do Bilbaa dostat a zůstat tady. Někteří hrají za Bilbao dvanáct let, pomalu celou kariéru. Z druhé strany, my bychom ve čtvrtek byli schopní poskládat celou jedenáctku z českých hráčů, která by utkání na nějaké úrovni zvládla. Ligu mistrů jsme hráli s devíti deseti Čechy, takže si nemyslím, že by to v českých podmínkách bylo nemožné. Ale vždycky je tým prošpikovaný zahraničními hráči, kteří vám pomohou.“

Opět se potkáte s Ernestem Valverdem, s nímž jste se střetl, když trénoval Barcelonu. Tehdy vás hodně chválil. Asi vás už nepodcení…

„Na setkání se těším moc, už je to dlouho, je to skvělý člověk. Bylo to tenkrát hrozně fajn. On je součástí Bilbaa, bývalý hráč, vrátil se sem už potřetí. Je propojený s klubem. Byť se týmy hodně změnily, tak on určitě ví, že je nečeká nic jednoduchého. Jen je škoda, že nemůžeme hrát dvojzápas, ale představíme se jen v Bilbau.“

Jak je pro vás důležité, že s týmem přicestoval rychlostně nadaný David Douděra?

„Strašně důležité. Jsme šťastní, že tady je s námi. Ve čtvrtek bude v sestavě.“

Bilbao i Slavia jsou po dvou kolech na čtyřech bodech. Vyhovovala by vám remíza?

„Nikdy jsem neřekl, že bych byl spokojený s remízou. Do každého zápasu musíte jít s tím, že chcete vyhrát. Samozřejmě jinak se odpovídá po utkání než před ním. Někdy je bod málo, někdy hodně. Záleží na vývoji utkání. Bod ze San Mamés zní krásně, ale uvidíme, jaká bude ve čtvrtek realita. Záleží, jak se nám podaří ubránit ofenzivní esa domácích. To rozhodne.“

V Bilbau se bude hrát finále Evropské ligy. Je vůbec možné, že byste se sem vrátili?

„Naděje žije vždycky na všechno. Netajím se, že hrát finále evropské soutěže je jedním ze snů, které v realizáku máme. Třikrát jsme byli blízko semifinále... Bylo by to hezké se do Bilbaa vrátit, ale pak už moc nevím, o čem bychom měli snít.“ (usměje se)