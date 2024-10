Skvělá show na City! Světla i ohně, hymnu Ligy mistrů utlumilo bučení

Gól Phila Fodena do sítě Sparty • ČTK / AP / Dave Thompson

Etihad Stadium deset minut před výkopem potemněl. Fanoušci na tribunách rozsvítili mobilní telefony, po hrací ploše kmitaly světelné reflektory. Tohle byla zábava jako hrom. Hlasatel vyprávěl pohádkový příběh, na obrazovce se objevil Erling Haaland, největší strašák z domácího kádru.

Ještě než hráči dorazili na hrací plochu, zazněla populární píseň „Blue Moon“. To je u City klasika, tradice. Až po jejím dohrání přišli na trávník se svými týmy kapitáni Bernardo Silva a Filip Panák. Do toho hlasitě křičeli sparťané, kterých dorazilo do Anglie kolem sedmnácti stovek.

Pak všichni čekali, až začne hrát hymna Ligy mistrů, okouzlující fotbalová skladba. Jenže fanoušci City byli proti. Začali bučet, pískat. Absolutně nic nebylo slyšet.

Nebylo to však poprvé, činí tak už od sezony 2011/12. Proč? Fanoušci Porta při zápase mezi evropskou elitou rasisticky uráželi kontroverzního hráče Maria Balotelliho. Za to dostali pokutu dvacet tisíc eur. Nic víc.

O měsíc později pak padl trest pro City, když se jeho hráči při venkovním zápase proti Sportingu Lisabon zdrželi při nástupu na hřiště, aby zahájili druhý poločas. Museli zaplatit 30 tisíc eur.

Tím odstartoval boj proti UEFA, který trvá až dodnes.