ONLINE: Girona - Liverpool. Salah a spol. prověří Krejčího, Čech je v základu

Fotbalisté Girony s reprezentačním obráncem Ladislavem Krejčím se v úterý v 6. kole Ligy mistrů pokusí doma proti vedoucímu týmu tabulky Liverpoolu oživit šance na postup do vyřazovací fáze. Takřka jisté play off už naopak má Leverkusen útočníka Patrika Schicka a brankáře Matěje Kováře, němečtí šampioni přivítají Inter Milán. Schick by po problémech s lýtkem měl být k dispozici. Všechny zápasy Ligy mistrů sledujte ONLINE na iSport.cz.