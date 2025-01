Friis po Interu: Nejrychlejší soupeř. Proč byl Birmančevič rozladěný?

Další prohra, konec nadějí na postup, přesto trenér Sparty rozhodně nebyl nazlobený. Výkon proti Interu Milán, byť s prohrou 0:1, bral Lars Friis jako posun. Oproti druhé půlce podzimu to tak opravdu bylo. Co mu však scházelo?

Chtěli jste na jaře začít od obrany. Povedlo se?

„V takových zápasech je prvořadá defenziva, to se nám celkem dařilo. Je jasné, že nebudete mít takové držení míče jako v lize, jen je škoda, že jsme nevstřelili ani gól. Stoprocentně však vidím progres, musíme jít stejně krůček po krůčku. Ale byl to náš nejlepší zápas v Lize mistrů od Salcburku.“

Nebyli jste v první půli až moc zatažení?

„Možná ano, ale to nemá nic společného s naším obranným blokem. Máme úmysl tlačit soupeře, jít dopředu, ale hrajete proti soupeři, jako je Inter. Jsou fakt dobří. Trenér Inzaghi s nimi vylepšil herní systém 3-5-2, dokážou si vytvořit prostor. Chtěli bychom být výš třeba o pět, sedm metrů, ale větší týmy s tím měli problém.“

Můžete proti takovému soupeři ukázat více?

„Jsem šťastný, spokojený s výkonem, který jsem viděl. Když se podíváme na sílu Interu… Oni bojují o vítězství v Lize mistrů, jsou jedni z favoritů. Hrají tak rychle, byl to nejrychlejší tým, s kterým jsme se potkali. Navíc to byl náš první zápas po pauze. Bránili jsme lépe než na podzim, kdy jsme byli dole. Ale často je to v hlavě. My jsme dobrý tým, ale prohráli jsme s báječným.“

V čem jste se zvedli?

„Byla v tom energie, bojovali jsme, hráli jsme semknutě. Byla to opravdu bitva. Defenzivně se nám dařilo udržet je dál od brány, i když měli některé rychlé protiútoky. I my jsme si vytvořili šance. Možná ne moc, ale měli jsme je. Možná nám chyběla kvalita, věřím, že za měsíc uvidíme rozdíl.“

Do příležitostí se dostal Veljko Birmančevič, který nebyl spokojený, když jste ho střídal. Řešili jste to?

„To je vždycky, když ho střídáme a ještě nedá gól. Je to normální, nic jiného od něj nečekám. Je vidět, jak si užívá Ligu mistrů a možnost hrát za Spartu. Doladíme nějaké detaily a zase začne dávat góly.“

Sedí mu přechod na dva útočníky?

„On se neptá, dělá, co mu řekneme. Můžeme zase přejít zpátky na 3-4-3, ale hlavně musíme držet naše principy.“

Byl jste spokojený s Victorem Olatunjim? Neuhrál mnoho balonů.

„Myslím, že šedesát až sedmdesát minut jsme viděli, jak bychom měli v útoku pracovat. Když ale musíte hrát tolik do obrany, chybí vám síly do ofenzivní fáze. Energie ubývá. Chtěl bych, aby zakryl víc míčů, pracujeme na tom, abychom zlepšili držení balonu. Občas jsme ho ztráceli snadno.“