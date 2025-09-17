LM ONLINE: Jaroš chytá proti Interu, Isakův debut za Liverpool. Bayern - Chelsea 0:0

Předplatné

Vítězslav Jaroš v utkání proti Saúdské Arábii
Vítězslav Jaroš v utkání proti Saúdské Arábii
Kylian Mbappé se prosadil z penalty
Kylian Mbappé se prosadil z penalty
Souboj Benficy s Karabachem
Souboj Benficy s Karabachem
Radost hráčů Tottenhamu po brance v Lize mistrů
Radost hráčů Arsenalu z gólu proti Bilbau
Arsenal zavítal v prvním kole Ligy mistrů na hřiště Bilbaa
Šesticí zápasů pokračuje první kolo ligové fáze Ligy mistrů. Kromě duelu Slavie s norským Bodö/Glimt (2:2) skončilo remízou (0:0) i utkání mezi Olympiakosem a Pafosem. A od 21.00 hraje Ajax s Vítězslavem Jarošem v brance proti Interu. V dalších šlágrech hostí Bayern Chelsea, Liverpool s Alexanderem Isakem vyzve Atlétiko, jemuž chybí zraněný Dávid Hancko. Obhájce trofeje z Paříže pak vyzve Atalantu Bergamo. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

