Analýza Tottenhamu: fotbal, který nebaví. Pozor na protiútoky, Slavia se šancí na nulu
Na první pohled vítěz Evropské ligy, gigantický klub z Premier League s tradicí a skvělými hráči. Při bližším pohledu se ale Tottenham, dnešní soupeř fotbalistů Slavie v Lize mistrů, trochu výsledkově a především herně trápí. Pod koučem Thomasem Frankem to zatím nešlape. „Žádné Národní divadlo nečekejte,“ usmívá se ve své tradiční analýze expert Sportu a trenér Petr Ruman. „Na balonu jde o velmi jednoduše a pragmaticky hrající tým. Když bude Slavia dobře bránit ve středním bloku, věřím, že udrží nulu,“ myslí si.
O herním stylu
„V konečném součtu se dá říct, že jde o styl vyvážený, není ultra-ofenzivní, ani ultra-defenzivní. Tottenham se nesnaží výrazně dominovat na míči, ale využít především rychlých kombinací a brejků. V rámci analýzy jde o soupeře Slavie, který mě bavil nejméně. Hrají velice jednoduše a pragmaticky, masivně spoléhají na individuality. Nedivím se, že fanoušci poslední dobou dávají najevo, že je fotbal nebaví.“
O hře proti míči
„Pokud něčím anglický klub zaujme, je to opravdu vysoký presink. Ve struktuře 4-4-2 je většinou orientovaný jeden na jednoho, tento koncept obvykle pokračuje až do středu pole a rozsype se někde u vápna. Presink je velmi agresivní, aby se soupeř co nejdříve zbavil míče. Stejně agresivně vystupují nahoru i stopeři Romero a Van de Ven. Když se tak nestane, mezi obranou a zálohou může vzniknout velký prostor. Když jdou naopak stopeři nahoru, krajní beci mají okamžitě rozkázáno se zatáhnout do středu (obrázek 1), čímž zase otevřou kraje. (obrázek 2) Systém má mouchy, ale defenziva patří k tomu lepšímu, co Spurs nabízí.“
Rozbor hry Tottenhamu (1) • iSport
Rozbor hry Tottenhamu (2) • iSport
O hře s míčem
„Má jednoduchý recept. Při výstavbě od brankáře a stoperů se Tottenham snaží rozehrát na vysoko postavené krajní obránce. Když je soupeř zavře, ihned volí raději nákop, byť v ofenzivní části hry nemají silné hlavičkáře (v Premier League mají čtvrtou nejnižší úspěšnost ve vzduchu). Celkově jsou Spurs při výstavbě hry křehcí a nejvíc zranitelní. Největší síla? Smrtící protiútoky. Po zisku balonu má tým díky rychlosti a skvělým individualitám (Richarlison, Kudus, Simons) nesmírnou kvalitu a akce často dotahuje minimálně do zakončení.“
O přednostech a slabinách
Přednosti: „Vysoká agresivita bez balonu, především střední záloha, ať je to Pahlinha, Bergvall či Bentancur, je velice aktivní v represinku. Když se Tottenhamu otevře prostor, dokáže se klidně na dvě přihrávky z vlastní půlky dostat do zakončení. V tom pomáhá velká individuální kvalita v útočné třetině.“
Slabiny: „Spoléhání se na individuality znamená závislost na jejich formě. Bez nich je Tottenham poloviční – nemá kvalitní rozehrávku od gólmana a stoperů, při selhání represinku je křehký dozadu a má příliš málo herních vzorců, podle kterých by dával góly. Není náhodou, že dle xG (očekávaných gólů) měl v Premier League vstřelit hned o sedm méně.“
O možnostech pro Slavii
„Dávalo by smysl zakládání ve třech stoperech, ale stejně účelné asi pro Slavii bude přehrání presinku Tottenhamu nákopem. Podobně jako u Bilbaa bude třeba využít prostoru mezi zálohou a stopery. Když bude Slavia vycházet z aktivního středního bloku, domácí si nebudou příliš vědět rady a bude velká šance udržet nulu. Když už se slávisté dostanou k boxu soupeře, musí směřovat balon někam směrem k prostoru penalty, který je trestuhodně opomíjen. (obrázek 3) Hráči Tottenhamu jsou vysoce orientovaní na míč a především u vlastního vápna se jim osobka naprosto rozpadá.“
Rozbor hry Tottenhamu (3) • iSport
O standardkách
„Pod Thomasem Frankem působil Brentford ve standardních situacích elitně. I Tottenham z nich dává hodně branek, ale žádné promyšlené varianty signálů v jejich hře nevidím. Tým u rohů spíš spoléhá na fyzické vlastnosti a kvalitu hlavičkářů, kterých se ve vápně pohybuje až šest. Někdy je k vidění odtlačení obránců do malého vápna pro uvolnění zadní tyče, u přímých kopů zase Romero někdy dělá vtipný náběh okruhem, po kterém zůstane na zadní tyči sám.“
O klíčových hráčích
Christian Romero
„Živel, velice agresivní stoper, nebojácný v soubojích. Jeho schopnost předvídání a reakce z něj dělá skvělou pojistku, byť i on hraje někdy na riziko. Dobrá fyzická připravenost a výbušnost mu pomáhá zastavit rychlé protiútoky soupeře, navíc je emoční lídr týmu.“
Joao Palhinha
„Možná vás nenadchne ofenzivními schopnostmi, ale jde o jednoho z nejdominantnějších defenzivních záložníků v Evropě. Zisky míčů, taktická inteligence, osobní souboje – to z něj dělá skvělý štít obrany. Má své limity – na balonu není progresivní a často dostává žluté karty.“
Mohammed Kudus
„Jeden z nejnebezpečnějších driblérů v Anglii. Svou akcelerací, rychlou změnou tempa, technikou i kvalitou zakončení je klíčem k protiútokům domácích. Umí hrát na obou křídlech i falešné devítce, do toho je velmi nepříjemný v presinku. Jen kvůli ztrátám koncentrace směrem dozadu a nekonzistentnímu řešení útočných situací, není v ještě lepším týmu.“
O vlivu trenéra
„Dán Thomas Frank přinesl do klubu moderní, datově podložený, ale zároveň stále velmi pragmatický přístup ke hře. Je excelentní v komunikaci s hráči, vytváří kulturu vysokých nároků. Otázkou je, jak se jeho styl, který je spíš o přípravě na soupeře, než vnucení své hry, bude potkávat s tíhou velkoklubu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|27
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|28
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|31
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|32
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|33
Olympiacos
|5
|0
|2
|3
|5:13
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off