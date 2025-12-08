Malíř pokojů, šéf drogerií i duo v Opavě. Co dnes dělají strůjci jediné výhry Slavie v LM?
Bylo 19. září roku 2007, fotbalisty Slavie čekalo historicky premiérové vystoupení v Lize mistrů, soupeřem jim byla rumunská Steaua Bukurešť. Tým vedený Karlem Jarolímem slavně zvítězil 2:1, rozhodující branku vstřelil Tijani Belaid. Více než osmnáct let poté Pražané na další vítězství ve slavné soutěži stále čekají… Co dnes dělají hrdinové tehdejší doby? Podívejte se v článku iSportu.
Martin Vaniak (55, brankář)
Na čáře uměl vystřihnout taková kouzla, že se mu začalo přezdívat Čaroděj. Na postupu do Ligy mistrů měl obří podíl, v kvalifikaci vychytal hvězdy Ajaxu, v éře Karla Jarolíma byl nezpochybnitelnou jedničkou. I se Steauou byl jistý, inkasoval pouze z hlavy Goiana. Po skončení kariéry cizeloval gólmany v několika ligových klubech, ve „své“ Slavii, ale taky v Ďolíčku, Brně nebo Plzni. V roce 2020 zničehonic s prací sekl, vadily mu Berbrovy metody. Odjel do Švýcarska, živil se rukama, maloval pokoje, renovoval byty. Teď už je zpátky. O gólmany se stará v druholigové Opavě.
Matej Krajčík (47, obránce)
Jeden z nejpopulárnějších Slováků ve slávistické historii. Byl nositelem kvality a stability. Potvrdil to i proti Steaue, když za stavu 1:0 pro sešívané zastavil ve veliké šanci útočníka Iacoba. Po odchodu z Edenu působil ještě v Jablonci a Českých Budějovicích, kariéru zakončil v Senici. Dopředu měl jasno, čemu se bude věnovat. Otec Emil vybudoval na Slovensku maloobchodní síť drogerií (skoro 250 prodejen) a postupně chtěl firmu předat synovi. Tak se stalo na konci roku 2023. Nyní je Matej Krajčík šéfem podniku, který v roce 2023 vykázal zisk 2,7 milionu eur. Občas přijede na Golfové derby mezi bývalými fotbalisty Sparty a Slavie, které už spoustu let pořádá Julius Bielik.
Marek Suchý (37, stoper)
Před osmnácti lety byl teenagerem, co právě startoval skvělou fotbalovou kariéru. Karel Jarolím však o jeho schopnostech moc dobře věděl, i proto vydržel proti Bukurešti na hřišti celých devadesát minut. Suchý je jediným hráčem tehdejší základní sestavy, který se na profesionální úrovni stále živí fotbalem. Po letním odchodu z Mladé Boleslavi, kde byl dlouho kapitánem, se stal mentorem talentů ve slávistickém béčku. Na podzim nastupoval stabilně, až v závěru vynechal tři zápasy kvůli zranění.
Erich Brabec (48, stoper)
V tehdejší realitě platil za jednoho z nejzkušenějších mužů, vstup do Ligy mistrů si však představoval jinak. Před poločasem se zranil, pochroumal si koleno a musel z placu. Z Edenu odešel do Turecka, aby se vrátil do Sparty, kariéru končil v Liberci. Ihned poté začal vypomáhat Letenským u mládežnických kategorií, zkoušel dráhu trenéra, ve Vlašimi a Bohemians, ale pak se oblékl do saka. Na FAČR vedl ženský fotbal, stal se technickým ředitelem svazu, po nástupu nového vedení však dostal výpověď. Přihlášku do nového výběrového řízení prý nepodal. Teď je bez práce, byť se o něm mluvilo v souvislosti s vysokou funkcí v Sigmě Olomouc. I on je pravidelným účastníkem Golfového derby.
František Dřížďal (47, obránce)
Zosobňoval jeden z největších příběhů tehdejší slávistické party. Do týmu přišel jako absolutně neznámý hráč z druholigového Sokolova, téměř nepolíbený profesionálním fotbalem. Ofenzivním stylem a vrozenou skromností si okamžitě získal srdce fanoušků. Právě po jeho centru z pravé strany rozhodl o vítězství nad Steauou tuniský záložník Belaid. Po dvou letech se přesunul do Brna, dalších pět sezon působil v Sokolově a aktivní dráhu zapíchl v Karlových Varech. Ve třetiligovém klubu působí dodnes. Je místopředsedou představenstva, věnuje se mládeži, je mentorem přípravek. V minulém volebním období byl předsedou OFS Sokolov.
Stanislav Vlček (49, útočník)
S kapitánem tehdejší sestavy vymyslel Karel Jarolím na Rumuny past. Nepostavil ho tradičně do útoku, nýbrž na pravý kraj zálohy. Byl to znamenitý tah. Vlčkovy rychlé nohy stíhaly dopředu i dozadu. Před rozhodujícím gólem šikovně pustil balon na Belaida. V závěru mohl Slavii utrhnout do komfortního náskoku 3:1, ale sólo neproměnil. Pro rodáka z Vlašimi se Slavia stala osudovým klubem. Víc jak deset let je vedoucím mužstva u hlavního týmu. Jako hráč byl u jednoho titulu, coby funkcionář u pěti.
Mickael Tavares (43, záložník)
Byť byl ve Slavii jen dvě sezony, zanechal v klubu hluboký otisk. Sympatický francouzský záložník se senegalskými kořeny přišel jako volný hráč, odchodem do Hamburku na něm klub vydělal balík. Pomohl k titulu i do Ligy mistrů. Pro Karla Jarolíma byl téměř nenahraditelný, i proto se Steauou vydržel na bojišti celý zápas. V roce 2012 koketoval s návratem, ale k dohodě z finančních důvodů nedošlo. Fotbalem si vydělával všude možně, po Německu také v Anglii, Nizozemsku a Austrálii. Poslední profesionální zápas odehrál za malý francouzský klub Sénairt-Moissy. Nyní žije v Paříži, v hlavním městě Francie provozuje útulnou restauraci.
Tijani Belaid (38, záložník)
V paměti slávistů už malý Tunisan navždy zůstane jako ten, co rozhodl o prvním (a dosud i jediném) vítězství Slavie v Lize mistrů. Věci se měly asi tak: Dřížďal potáhl akci na pravé straně, do šestnáctky poslal zakroucený centr, Vlček míč pustil do nebezpečné zóny a Belaid levačkou poslal balon do protipohybu gólmana. Tak se zrodila slávistická pamětihodnost. Šikovný záložník se solidní technikou opustil sešívané v roce 2011, od té doby hrál za dalších sedmnáct (!) klubů. Kočoval pomalu po celém světě. Aktivní hráčskou etapu zakončil v roce 2018 ve francouzském třetiligovém klubu Créteil. Jako spolubojovník Tavares žije v Paříži a studuje trenérskou UEFA A licenci.
Martin Latka (41, obránce)
V kariéře hrál snad na všech postech vyjma gólmanského, nejvíce času ale strávil v obraně. Proti Steaue byl Karlem Jarolímem využit ve středu záložní formace, ale o poločase zůstal v kabině. Nebylo to kvůli špatnému výkonu, holohlavého dlouhána zastavilo drobné zranění. Ze Slavie odešel do řeckého Panionisu, působil v Düsseldorfu, aby se vrátil zpátky do Slavie. Kopačky definitivně vyzul po sezoně v Liberci. U fotbalu zůstal, s Karolem Kiselem vlastnil úspěšnou manažerskou agenturu K2K Sports, ve firmě skončil v roce 2022, kdy byl vymazán coby společník s vkladem. Nyní je ponořen do práce v Opavě, po podzimu čtvrtém klubu druhé ligy. Je předsedou představenstva.
Daniel Pudil (40, záložník)
Ligu mistrů si zahrál na začátku výtečné kariéry, působil v Premier League, tři báječné roky strávil ve Watfordu i Sheffieldu Wednesday. Pak se vrátil do Čech, chvíli byl v Mladé Boleslavi, pak na Žižkově. Karel Jarolím jeho schopnostem na levém kraji zálohy, či obrany, hodně věřil. Proti Rumunům mohl skórovat, z trestného kopu protáhl gólmana Steauy. V roce 2022 ještě kopal v devítiligovém anglickém celku Hallam FC a s bývalými fotbalisty Zoubelem a Buchtou pomáhal nastartovat firmu, která fotbalisty učila finanční gramotnosti. Nyní je v roli jakéhosi ambasadora. Projektu dává tvář. Fotbal hraje za Real Top Praha, píše expertní komentáře o Premier League pro web Sport.cz.
Zdeněk Šenkeřík (44, útočník)
Ve třinácté minutě poprvé rozbouřil pražský Strahov, právě zde hrála Slavia v ročníku 2007/08 domácí zápasy Ligy mistrů. Jak se to stalo? Stanislav Vlček pálil a všudybyl Šenkeřík dorážel. Šlo o historicky první branku Slavie v nejprestižnější klubové soutěži. Podsaditý, rychlostně vybavený útočník nebyl typickým střelcem, ve třech sezonách dal za Slavii jen devět branek. Jeho přínos však spočíval v pracovitosti a běžecké aktivitě. Z klubu odešel do norského Stabaeku, kde se neprosadil a kariéru dohrál v Bohemians. V létě 2021 se stal trenérem Uhelných skladů Praha v krajském přeboru, ještě v minulé sezoně válčil na hřišti za Spartu Mratín.