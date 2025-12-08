Kouč Tottenhamu o Friisovi: Jsme stále v kontaktu. Dostane proti Slavii šanci Kinský?
PŘÍMO Z LONDÝNA | Příležitostí pod trenérem Thomasem Frankem zatím Antonín Kinský mohl napočítat na prstech jedné ruky. V úterý by ale mohla přijít. Český brankář v této sezoně nastoupil jen do dvou utkání anglického poháru. Podle informací webu iSport je ale ve hře, že naskočí do utkání Ligy mistrů. A co víc? Ve speciálním mači proti Slavii. Ten domácí kouč (zřejmě) konzultoval i s Larsem Friisem.
Situace Antonína Kinského v Tottenhamu? Stejně jako sezona Spurs nemastná, neslaná… Zatímco před více než rokem zářil mladík v dresu Slavie na hřišti Frankfurtu a po utkání si měnil dres se svým idolem Kevinem Trappem, nyní může své kvality ukazovat maximálně v tréninku.
Přitom už od rozlosování soupeřů v Lize mistrů odchovanec Dukly určitě pevně doufal, že italského soka Vicaria do střetnutí se svým bývalým klubem přechytá. Nestalo se.
I přesto začaly v posledních dnech probublávat informace, že v úterý večer český gólman možná dostane šanci, svou premiérovou v Lize mistrů. Minimálně se o tom v Londýně mluvilo. Důvody? Je jich několik.
Zaprvé, Spurs vstupují do divokého svátečního období. Zatímco Slavia má v dohledné době už jen dva zápasy, anglický celek čeká během měsíce sedm utkání. Brutální porce. Není nic neobvyklého, když v Anglii trenér sáhne v této části roku uprostřed týdne k rotaci brankářů.
Druhý důvod, proč zrovna teď, je vcelku jasný. Kinský Slavii výtečně zná, má nastudované střelce. Nebylo by to jen za odměnu, Tottenham by z toho mohl benefitovat. Podle slov Franka tým přistupuje k utkání s maximálním respektem.
Dobrý kamarád Friis
„Hodně jsme Slavii studovali. Dělají to soupeřům těžké, jsou velice přímočaří, fyzicky silní, po celém hřišti hrají jeden na jednoho. Na to nejsme moc zvyklí a může to být pro nás potenciálně náročné. Ale bude to jen o nás,“ uvedl dánský kouč.
Proto by dávalo smysl sehnat informace, kde se dá. A v tomhle případě má Frank skvělou spojku – vždyť nějaký čas strávil v Brentfordu s Larsem Friisem coby asistentem. „Je to dobrý kamarád. Je ale samozřejmě tajné, o čem spolu mluvíme,“ křenil se Dán. „Je to pro nás důležitý zápas. Udělali jsme si svou přípravu, ale samozřejmě se hodí jakákoliv informace od našich kontaktů,“ dodal.
Ale zpět ke Kinskému. Šance proti Slavii by měla další benefit – ukázat blonďatému gólmanovi, že v Londýně má vyhlídky základní sestavy. Byť se v klubu chová maximálně profesionálně a nic nenapovídá tomu, že by trucoval nebo chtěl odejít, vždy nesnášel, když nechytal. „Je tak sebevědomý, že nechce nikomu dovolit ani centimetr myšlenky, že druhý brankář je lepší než on,“ řekl v rozhovoru pro iSport jeho bývalý kouč Martin Shejbal.
To potvrdil i Frank. „Tony je velice dobrý brankář se skvělou budoucností, to především. Jsem s ním spokojený. Tato situace není pro žádného hráče jednoduchá, když nehrajete, nejste stoprocentně šťastný. Je to jen o tom mít hlavu dole a tvrdě trénovat,“ řekl dánský kouč.
Dá nakonec českému gólmanovi opravdu šanci, nebo zvolí „bezpečnou“ volbu – Guglielma Vicaria?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|27
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|28
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|31
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|32
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|33
Olympiacos
|5
|0
|2
|3
|5:13
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off