Kouč Tottenhamu o Friisovi: Jsme stále v kontaktu. Dostane proti Slavii šanci Kinský?

Video placeholder
SESTŘIH: Tottenham - Brentford 2:0. Simons řídil výhru Spurs v prvním poločase • Zdroj: Canal+ Sport
Kouč Tottenhmau Thomas Frank během tréninku
Kouč Tottenhmau Thomas Frank na tiskové konferenci před utkáním se Slavií
Brankáři Tottenhamu Antonín Kinský a Gugliermo Vicario
Antonín Kinský v brance Tottenhamu při pohárovém utkání v Newcastlu
Antonín Kinský schytal po středečním zápasu kritiku.
Bartoloměj Černík, Radek Špryňar
Liga mistrů
PŘÍMO Z LONDÝNA | Příležitostí pod trenérem Thomasem Frankem zatím Antonín Kinský mohl napočítat na prstech jedné ruky. V úterý by ale mohla přijít. Český brankář v této sezoně nastoupil jen do dvou utkání anglického poháru. Podle informací webu iSport je ale ve hře, že naskočí do utkání Ligy mistrů. A co víc? Ve speciálním mači proti Slavii. Ten domácí kouč (zřejmě) konzultoval i s Larsem Friisem.

Situace Antonína Kinského v Tottenhamu? Stejně jako sezona Spurs nemastná, neslaná… Zatímco před více než rokem zářil mladík v dresu Slavie na hřišti Frankfurtu a po utkání si měnil dres se svým idolem Kevinem Trappem, nyní může své kvality ukazovat maximálně v tréninku.

Přitom už od rozlosování soupeřů v Lize mistrů odchovanec Dukly určitě pevně doufal, že italského soka Vicaria do střetnutí se svým bývalým klubem přechytá. Nestalo se.

I přesto začaly v posledních dnech probublávat informace, že v úterý večer český gólman možná dostane šanci, svou premiérovou v Lize mistrů. Minimálně se o tom v Londýně mluvilo. Důvody? Je jich několik.

Zaprvé, Spurs vstupují do divokého svátečního období. Zatímco Slavia má v dohledné době už jen dva zápasy, anglický celek čeká během měsíce sedm utkání. Brutální porce. Není nic neobvyklého, když v Anglii trenér sáhne v této části roku uprostřed týdne k rotaci brankářů.

Druhý důvod, proč zrovna teď, je vcelku jasný. Kinský Slavii výtečně zná, má nastudované střelce. Nebylo by to jen za odměnu, Tottenham by z toho mohl benefitovat. Podle slov Franka tým přistupuje k utkání s maximálním respektem.

Dobrý kamarád Friis

„Hodně jsme Slavii studovali. Dělají to soupeřům těžké, jsou velice přímočaří, fyzicky silní, po celém hřišti hrají jeden na jednoho. Na to nejsme moc zvyklí a může to být pro nás potenciálně náročné. Ale bude to jen o nás,“ uvedl dánský kouč.

Proto by dávalo smysl sehnat informace, kde se dá. A v tomhle případě má Frank skvělou spojku – vždyť nějaký čas strávil v Brentfordu s Larsem Friisem coby asistentem. „Je to dobrý kamarád. Je ale samozřejmě tajné, o čem spolu mluvíme,“ křenil se Dán. „Je to pro nás důležitý zápas. Udělali jsme si svou přípravu, ale samozřejmě se hodí jakákoliv informace od našich kontaktů,“ dodal.

Ale zpět ke Kinskému. Šance proti Slavii by měla další benefit – ukázat blonďatému gólmanovi, že v Londýně má vyhlídky základní sestavy. Byť se v klubu chová maximálně profesionálně a nic nenapovídá tomu, že by trucoval nebo chtěl odejít, vždy nesnášel, když nechytal. „Je tak sebevědomý, že nechce nikomu dovolit ani centimetr myšlenky, že druhý brankář je lepší než on,“ řekl v rozhovoru pro iSport jeho bývalý kouč Martin Shejbal.

To potvrdil i Frank. „Tony je velice dobrý brankář se skvělou budoucností, to především. Jsem s ním spokojený. Tato situace není pro žádného hráče jednoduchá, když nehrajete, nejste stoprocentně šťastný. Je to jen o tom mít hlavu dole a tvrdě trénovat,“ řekl dánský kouč.

Dá nakonec českému gólmanovi opravdu šanci, nebo zvolí „bezpečnou“ volbu – Guglielma Vicaria?

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Paris SG540119:812
3Bayern540115:612
4Inter Milán540112:312
5Real540112:512
6Dortmund531117:1110
7Chelsea531112:610
8Sporting531111:510
9Manchester City531110:510
10Atalanta53116:510
11Newcastle530211:49
12Atlético530212:109
13Liverpool530210:89
14Galatasaray53028:79
15Eindhoven522113:88
16Tottenham522110:78
17Leverkusen52218:108
18Barcelona521212:107
19Karabach52128:97
20Neapol52126:97
21Marseille52038:66
22Juventus513110:106
23Monaco 51316:86
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise52035:126
26Club Brugge51138:134
27Bilbao51134:94
28Frankfurt51137:144
29FC Kodaň51137:144
30Benfica51044:83
31Slavia50322:83
32Bodo/Glimt50237:112
33Olympiacos50235:132
34Villarreal50142:101
35Kajrat50144:141
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off
