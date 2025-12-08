Tvrdík a Tykač na londýnské misi? Nic říkat nebudu, tajil Trpišovský. Počítá s Kinským
PŘÍMO Z LONDÝNA | V útrobách stadionu Tottenhamu to nebude jen o fotbale, ale i o setkání s bývalým svěřencem Antonínem Kinským, u kterého slávistický kouč predikuje základní sestavu. A také o byznysu. Se Slavií totiž do britské metropole vyjel i majitel Pavel Tykač. Proč? Jindřich Trpišovský tajil. „Je tu s konkrétním úkolem,“ usmíval se trenér, který si s radostí odškrtne ze seznamu přání dalšího soupeře z Anglie.
Už od dětství jste byl velkým fanouškem anglického fotbalu. Jaký vztah máte k Tottenhamu?
„Musím říct, že jsem si přesně na tohle vzpomněl, když jsem stál venku. Byl jsem jako kluk na Bohemce s Tottenhamem, na Poháru UEFA. Táta mě tam vzal, mám dokonce někde doma vlaječku. Byl to první anglický tým, který jsem viděl naživo, přezdívka Kohouti u nás hodně rezonovala. Je to jeden z nejtradičnějších klubů, jsem rád, že tu můžu být. Navíc sem přestoupil Tonda Kinský, byl tu Radek Černý, kluci tu před časem byli na stáži. Informací o klubu tedy máme hodně.
Jak na vás působí teď? Jak na Tottenham vyzrát?
„Je tam vidět velký přerod po změně trenéra. Minulou sezonu to byla hra dopředu s větší volností, ale byli více zranitelní dozadu. Teď je tam větší řád, méně okének, sázka na rychlý protiútok. To je nepříjemné, protože hráči jsou tady fakt neskutečně rychlí, je tam třeba hned šest absolutních sprinterů. Ohromně zlepšili pohyb, Richarlison udělal velký pokrok v pohybu, je nepříjemný. Ale samozřejmě, změna stylu chvíli trvá, takže určitých momentů, kdy se chovají v defenzivě jinak, chceme využít. Do situací, které vidíme na videu, se musíme dostat, a nebýt ustrašení jak na Interu.“
Zmínil jste jméno Antonína Kinského. Co na jeho angažmá v Londýně zatím říkáte?
„V jednadvaceti zažil to, co je sen všech hráčů v Česku a chytal anglickou ligu za velký klub. Probleskl mi hlavou jeho debut tady, všichni jsme na něj koukali na soustředění, zvládl to fantasticky. Jsou to úžasné zkušenosti, už jen tady každý den trénovat. Věřím, že šanci tady dostane. Stále si stojím za tím, že bude jedním z nejlepších gólmanů české historie.
Myslíte si, že proti vám nastoupí?
„Myslím si, že možná ano, je to můj dojem. Nemluvil jsem s ním. Moc se na něj těším, viděli jsme se od té doby jen jednou.“
Stadion si před chvílí prohlíželi Jaroslav Tvrdík s Pavlem Tykačem. Cítíte tlak, když tu máte za zády vedení klubu?
„Teď jsem přemýšlel, jestli to není na Míšu (Michala Býčka, tiskového mluvčího), protože vím jedno téma, kvůli kterému tu asi jsou. Ale nevím, jestli to smím říkat. Pan Tvrdík je s námi na hotelu, s tím jsme se viděli, alespoň to využijeme na řešení různých věcí. Pro lidi je ideální to tu vidět. Od trenérů po marketing jsme vždy z výjezdů čerpali, je to ideální škola. Vím, že pan Tvrdík s panem Tykačem jsou tady s jedním konkrétnějším úkolem… Nebo vizí. Ale nechci dostat vynadáno, tak to říkat nebudu.
Přiletěli jste s Tomášem Chorým, měnil se ještě od zápasu s Teplicemi zdravotní stav týmu?
„Tomáš je s námi, aby byl k dispozici. Už měl individuální trénink, uvidíme, lepší se to. Myslíme si, že bude připraven do zápasu. Je s námi i Oscar, kterému se zdravotní stav zlepšil a mohl by zasáhnout do utkání. Byť to bude po dlouhé době, po těžkém výpadku. Musel by být stoprocentní.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|27
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|28
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|31
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|32
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|33
Olympiacos
|5
|0
|2
|3
|5:13
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off