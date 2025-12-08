Mizející trávník, zápasy NFL a nejdelší bar v Evropě. Slavia si zahraje na „vesmírné lodi“
PŘÍMO Z LONDÝNA | Se Slavií už Jindřich Trpišovský zavítal na hodně zajímavá hřiště. Rád jim říká fotbalové chrámy, ale obvykle má na mysli starodávné stavby jako San Siro, Stadio Olimpico nebo soluňská Toumba. V Anglii se mu dostalo jiného zážitku. Stále jen šest let starý Tottenham Hotspur Stadium je nejmodernějším stánkem v Anglii, který je mimo jiné jediným stadionem účelově postaveným pro zápasy NFL. I díky unikátnímu řešení rozkládacího trávníku.
Při příjezdu po High Road, dobré dva kilometry předem, udeří do očí stavba, která jakoby se do okolí čtvrti Tottenham ani nehodila. Tato část Londýna vždy patřila ke kulturně nejrozmanitějším, ale zároveň i k těm chudším. Kontrast s malými rodinnými obchůdky, které dělí od moderně koncipované arény jen úzká ulice, je obří.
Ten kontrast umocňuje, že během pondělního odpoledne přes přechod od oprýskaných restauracích seděl ve veřejné kavárně (která je zároveň media centrem a vstupní branou pro různé VIP návštěvy klubu) majitel Slavie a miliardář Pavel Tykač. S Jaroslavem Tvrdíkem a širším vedením klubu vesele diskutoval, a pokud si chtěl vzít pár inspirací pro své plány se stadionem „sešívaných“, přijel na správné místo. „Je tady kvůli nějaké vizi,“ naznačoval a zároveň tajil Jindřich Trpišovský.
Tottenham Hotspur Stadium totiž šlape. Díky aréně, která slavnostně otevřela své brány v roce 2019, se situace na severu Londýna mění. Před dvěma lety klub vydal analýzu socioekonomických dopadů stadionu, který má generovat 900 milionů liber (třikrát více než staré White Hart Lane), 344 milionů liber v přilehlých obvodech, vytvářet téměř 4 tisíce pracovních míst a pomáhat komunitě skrze vzdělávací programy.
A k tomu baví fanoušky. „Zpětnou vazbu máme opravdu výbornou, ať už ze zápasu či z kulturních akcí. Ale nespokojené hlasy se samozřejmě také najdou,“ naráží v rozhovoru s redaktorem iSportu jeden z klubových stevardů například na častou kritiku vysokých cen lístků. Logicky, stavba stála kolem miliardy liber.
Trpišovský se přidal k chvále toho, co na něj dýchlo uvnitř. „Stadiony mám rád především ty starší. Ale tohle je deset z deseti. Dokonalé místo pro fotbal. Do zázemí se asi nedostanete, ale je myšleno na každý detail. Za posledních deset let asi nejhezčí místo,“ nešetřil superlativy.
Nejdelší bar v Evropě, unikátní trávník...
V útrobách stadionu je vše nablyštěné, novinářské prostory obří, s chodbami jak pro titány, které střídají průchody jak z luxusního hotelu a dokonalý trávní. Zvenku zase samotný futuristický tvar dodává místo nadpozemský dojem. „Je to spíš vesmírná loď,“ podotkl Trpišovský.
Ale nejvíce samozřejmě benefitují fanoušci, kterých se na tribuny vejde skoro 63 tisíc. A nemusí jít jen o fanoušky fotbalu. Aréna totiž (v rámci možností) disponuje těmi nejmodernějšími a vskutku unikátními technologiemi. Samotný trávník je totiž rozdělen na tři sekce, celkem vážících deset tisíc tun, které se mohou po kolejnicích libovolně zasouvat do spodní části stadionu a postupně zmizet.
Ze stadionu pro fotbal je tak možné během pětadvaceti minut udělat ideální plac pro koncert či pro zápas NFL. Jako jediný stadion v Evropě byl domov Tottenhamu koncipovaný přesně pro parametry amerického fotbalu, byť se samozřejmě hraje i na jiných fotbalových svatostáncích.
V čem si ale největší klubová aréna v Londýně drží prvenství? To je jiná, až bizarní disciplína. Celou severní tribunu totiž zevnitř lemuje takzvaný „Goal Line Bar“, s 65 metry nejdelší jednotný bar na celém kontinentu. V úterý ale před ním k prasknutí narváno nebude, na rozdíl od hostujícího sektoru, se totiž nečeká plný stadion. „Tottenham teď totiž moc dobře nehraje,“ podotýká jeden ze členů domácího media týmu.
Ty, kteří přijdou, ale čeká luxusní fotbalový zážitek. A to ještě předtím, než sudí pískne do píšťalky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|27
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|28
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|31
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|32
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|33
Olympiacos
|5
|0
|2
|3
|5:13
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off