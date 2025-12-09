Předplatné

ONLINE: Inter - Liverpool. Kovář v bráně proti Atlétiku, Liga mistrů se vrací na Camp Nou

Matěj Kovář v brance PSV
Matěj Kovář v brance PSVZdroj: profimedia.cz
Posily Liverpoolu se zatím naplno neprosadily
Fermin Lopez slaví vyrovnávací branku v El Clásicu
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Fotbalová Liga mistrů pokračuje 6. kolem ligové fáze. PSV Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem vyzve Atlético Madrid, hráči Liverpoolu se pokusí zažehnat výsledkovou krizi z posledních týdnů na hřišti Interu Milán. Barcelona se proti Frankfurtu představí v domácím utkání Ligy mistrů poprvé od října 2022 na ikonickém Camp Nou. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
--Tipsport6.534.621.51Detail
LIVE
--Tipsport1.266.6811.2Detail
LIVE
--Tipsport3.353.62.21Detail
LIVE
--Tipsport1.188.5214Detail
LIVE
--Tipsport1.963.813.91Detail
LIVE
--Tipsport2.053.983.45Detail
LIVE
--Tipsport3.013.862.29Detail
LIVE
--Tipsport3.093.552.37Detail
LIVE
--Tipsport1.425.017.78Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Paris SG540119:812
3Bayern540115:612
4Inter Milán540112:312
5Real540112:512
6Dortmund531117:1110
7Chelsea531112:610
8Sporting531111:510
9Manchester City531110:510
10Atalanta53116:510
11Newcastle530211:49
12Atlético530212:109
13Liverpool530210:89
14Galatasaray53028:79
15Eindhoven522113:88
16Tottenham522110:78
17Leverkusen52218:108
18Barcelona521212:107
19Karabach52128:97
20Neapol52126:97
21Marseille52038:66
22Juventus513110:106
23Monaco 51316:86
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise52035:126
26Club Brugge51138:134
27Bilbao51134:94
28Frankfurt51137:144
29FC Kodaň51137:144
30Benfica51044:83
31Slavia50322:83
32Bodo/Glimt50237:112
33Olympiacos50235:132
34Villarreal50142:101
35Kajrat50144:141
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů