ONLINE: Tottenham - Slavia 1:0. Šílená chyba Zimy, Pražané po vlastním gólu prohrávají

Jindřich Staněk inkasuje po vlastním gólu Davida Zimy
Jindřich Staněk inkasuje po vlastním gólu Davida ZimyZdroj: ČTK / AP / Richard Pelham
Hráči Tottenhamu se radují z branky proti Slavii
Micky van de Ven brání míč před Tomášem Holešem
David Moses v souboji s Richarlisonem
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský během utkání s Tottenhamem
David Douděra v souboji s Wilsonem Odobertem
Základní sestava Slavie před utkáním s Tottenhamem
Gólová radost slávistů v Teplicích
Fotbalisté Slavie čelí v šestém kole Ligy mistrů v Londýně favorizovanému Tottenhamu a chtějí oživit šance na postup do vyřazovací části. Na první výhru v soutěži čekají, tři zápasy před koncem ligové fáze mají tři body za remízy. Barvy vítěze minulého ročníku Evropské ligy hájí bývalý gólman Slavie Antonín Kinský, plní však roli brankářské dvojky za Italem Guglielmem Vicariem a stále čeká na debut v milionářské soutěži. Utkání se startem ve 21.00 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Pražané jsou ve společné tabulce 36 týmů na 31. místě. Do vyřazovací fáze projde 24 mužstev, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále. Český šampion a lídr domácí soutěže potřebuje v Londýně bodovat, aby se před závěrečnými duely s Barcelonou a Pafosem udržel ve hře. V pohárech přitom už dvanáctkrát po sobě nezvítězil.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Bayern650118:715
3Paris SG540119:812
4Inter Milán540112:312
5Real540112:512
6Dortmund531117:1110
7Chelsea531112:610
8Manchester City531110:510
9Sporting631212:810
10Atalanta53116:510
11Newcastle530211:49
12Atlético530212:109
13Liverpool530210:89
14Galatasaray53028:79
15Eindhoven522113:88
16Tottenham522110:78
17Leverkusen52218:108
18Barcelona521212:107
19Karabach52128:97
20Neapol52126:97
21Marseille52038:66
22Juventus513110:106
23Monaco 51316:86
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise52035:126
26Olympiacos61236:135
27Club Brugge51138:134
28Bilbao51134:94
29Frankfurt51137:144
30FC Kodaň51137:144
31Benfica51044:83
32Slavia50322:83
33Bodo/Glimt50237:112
34Villarreal50142:101
35Kajrat60154:151
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off

