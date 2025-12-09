ONLINE: Tottenham - Slavia. Sešívaní na anglické půdě, zaskočí favorita?
Fotbalisté Slavie čelí v 6. kole Ligy mistrů v Londýně favorizovanému Tottenhamu a chtějí oživit šance na postup do vyřazovací části. Na první výhru v soutěži čekají, tři zápasy před koncem ligové fáze mají tři body za tři remízy. Barvy vítěze minulého ročníku Evropské ligy hájí bývalý gólman Slavie Antonín Kinský, plní však roli brankářské dvojky za Italem Guglielmem Vicariem a stále čeká na debut v milionářské soutěži. Dočká se? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
Pražané jsou ve společné tabulce 36 týmů na 31. místě. Do vyřazovací fáze projde 24 mužstev, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále. Český šampion a lídr domácí soutěže potřebuje v Londýně bodovat, aby se před závěrečnými duely s Barcelonou a Pafosem udržel ve hře. V pohárech přitom už dvanáctkrát po sobě nezvítězil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|27
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|28
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|31
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|32
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|33
Olympiacos
|5
|0
|2
|3
|5:13
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off