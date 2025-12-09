Předplatné

ONLINE: Tottenham - Slavia. Sešívaní na anglické půdě, zaskočí favorita?

iSport.cz, ČTK
Fotbalisté Slavie čelí v 6. kole Ligy mistrů v Londýně favorizovanému Tottenhamu a chtějí oživit šance na postup do vyřazovací části. Na první výhru v soutěži čekají, tři zápasy před koncem ligové fáze mají tři body za tři remízy. Barvy vítěze minulého ročníku Evropské ligy hájí bývalý gólman Slavie Antonín Kinský, plní však roli brankářské dvojky za Italem Guglielmem Vicariem a stále čeká na debut v milionářské soutěži. Dočká se? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.

Pražané jsou ve společné tabulce 36 týmů na 31. místě. Do vyřazovací fáze projde 24 mužstev, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále. Český šampion a lídr domácí soutěže potřebuje v Londýně bodovat, aby se před závěrečnými duely s Barcelonou a Pafosem udržel ve hře. V pohárech přitom už dvanáctkrát po sobě nezvítězil.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Paris SG540119:812
3Bayern540115:612
4Inter Milán540112:312
5Real540112:512
6Dortmund531117:1110
7Chelsea531112:610
8Sporting531111:510
9Manchester City531110:510
10Atalanta53116:510
11Newcastle530211:49
12Atlético530212:109
13Liverpool530210:89
14Galatasaray53028:79
15Eindhoven522113:88
16Tottenham522110:78
17Leverkusen52218:108
18Barcelona521212:107
19Karabach52128:97
20Neapol52126:97
21Marseille52038:66
22Juventus513110:106
23Monaco 51316:86
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise52035:126
26Club Brugge51138:134
27Bilbao51134:94
28Frankfurt51137:144
29FC Kodaň51137:144
30Benfica51044:83
31Slavia50322:83
32Bodo/Glimt50237:112
33Olympiacos50235:132
34Villarreal50142:101
35Kajrat50144:141
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off
Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

