Destrukce slávistických mladíků 1:9. Kinský v publiku, Tottenham se dvěma hattricky
PŘÍMO Z LONDÝNA | Svou pouť ligovou fází UEFA Youth League zakončil slávistický výběr do 19 let bolavou prohrou. Za dohledu brankáře Antonína Kinského schytal debakl 1:9 od individuálně naprosto odskočeného Tottenhamu. Hattrick dal domácí Tynan Thompson a dokonce PĚT branek zaznamenal Luca Williams-Barnett. Slavia tak přišla o šanci rozhodnout o osudu svého postupu do vyřazovací fáze, byť k němu pražský klub má stále solidně nakročeno.
Abyste se dostali k tréninkovému komplexu Tottenhamu, připravte se na výlet. Centrum se totiž nachází v Enfieldu, oblasti ještě osm kilometrů za stadionem Tottenhamu. Autem za dopolední dopravy zvládnutelné za 20 minut, po vlastní ose vlakem půl hodiny a dalších třicet minut pěšky. Fanoušci tuto štreku absolvovat nemuseli, z kapacitních důvodů nebyl veřejnosti zápas přístupný. Přitom celá návštěva areálu rozhodně stojí za to.
Nádherný komplex s patnácti dokonalými travnatými hřišti oplývá luxusem. Manažer slávistické akademie Petr Hurych uznale pokyvoval hlavou. I tady si zřejmě bude Slavia brát inspiraci. Malou tribunu u tréninkového hřiště 2 postupně naplnili zástupci klubů a skauti. Tottenham v jasné převaze – mužů, kteří utkání U19 přihlíželi v bundách domácího celku, bylo možná skoro víc, než je zaměstnanců ve Slavii celkem.
Mladíci vlétli na soupeře tak, jak dosud na všechny – bez bázně. Presovali, kombinovali, nenechali Angličany na začátku hrát. Ale pak přišly rány, ukázala se kvalita a rychlost v protiútocích. Třikrát pálil nepříjemný Tynan Thompson (17) a pětkrát Luca Williams-Barnett (17). Dva hattricky ukázaly to, co na hřišti všichni viděli – oba mladíci byli individuálně odskočení.
Nečekaná návštěva
Třeba je brzy uvidíme válet v Premier League… „Williams-Barnett? Největší talent, co tu je. Podle mě do A-týmu velice brzy nakoukne,“ sdělil Sportu jeden z přísedících pracovníků klubu. Snížení hostujícího Samuela Pikolona po pěkné akci už bylo pouze čárečkou do statistik, hlavními hvězdami byli angličtí teenageři.
Na české straně tak nejvíce zaujala poločasová nečekaná návštěva. Na juniory se dorazil podívat i brankář Antonín Kinský, který do Tottenhamu přišel právě ze Slavie. Pauzu strávil v debatě se zástupci sportovního úseku Přemyslem Kovářem, Stanislavem Teclem a tiskovým mluvčím Michalem Býčkem.
Ve společnosti jednadvacetiletého gólmana strávila skupinka nakonec celou druhou půli. Následně s ním proběhl rychlý rozhovor na kameru, zřejmě do slávistického pořadu Reach the Stars. Večer v Lize mistrů proti Pražanům ale Kinský chytat nebude, o čemž se rozhodlo už dopoledne.
Slávisté prohrou 1:9 dostali přesně to, co si nepřáli. Jejich šance na postup do další fáze mohl totiž výrazně ohrozit jen případný debakl. Nyní s osmi body a skóre 16:17 budou s napětím sledovat další výsledky, i ty středeční. Vyhlídky jsou stále velmi dobré, ale jistotu Slavia po výprasku v Enfieldu prostě nemá.
Výsledky Slavie v UEFA Youth League
- 5:0 s Bodö/Glimt
- 2:2 s Interem Milán
- 0:2 s Atalantou
- 5:1 s Arsenalem
- 3:3 s Bilbaem
- 1:9 s Tottenhamem