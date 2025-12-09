Destrukce slávistických mladíků: Kinský v publiku, domácí se dvěma hattricky. Co postup?
PŘÍMO Z LONDÝNA | Svou pouť ligovou fází UEFA Youth Leauge zakončil slávistický výběr bolavou prohrou. Za dohledu Antonína Kinského schytali debakl 1:9 od individuálně naprosto odskočenému Tottenhamu. Hattrick dal domácí Tynan Thompson a dokonce PĚT branek dal Luca Williams-Barnett. Slavia tak přišla o šanci rozhodnout o osudu svého postupu do vyřazovací fáze, byť k němu pražský klub má stále solidně nakročeno.
Nádherný komplex s patnácti dokonalými travnatými hřišti oplývá luxusem. Manažer slávistické akademie Petr Hurych uznale pokyvoval hlavou. I tady si zřejmě bude Slavia brát inspiraci. Malou tribunu u tréninkového hřiště 2 postupně naplnili zástupci klubů a skauti. Tottenham v jasné převaze – mužů, kteří utkání U19 přihlíželi v bundách domácího celku, bylo možná skoro víc, než je zaměstnanců ve Slavii celkem.
Mladíci vlétli na soupeře tak, jak dosud na všechny – bez bázně. Presovali, kombinovali, nenechali Angličany na začátku hrát. Ale pak přišly rány, ukázala se kvalita a rychlost v protiútocích. Třikrát pálil nepříjemný Tynan Thompson (17) a čtyřikrát Luca Williams-Barnett (17). Dva hattricky ukázaly to, co na hřišti všichni viděli – oba mladící byli individuálně odskočení.
Třeba je brzy uvidíme válet v Premier League… „Williams-Barnett? Největší talent, co tu je. Podle mě do A týmu velice brzy nakoukne,“ sdělil Sportu jeden z přísedících pracovníku klubu. Snížení hostujícího Samuela Pikolona po pěkné akci už bylo pouze čárečka do statistik, hlavními hvězdami byli angličtí teenageři.
Na české straně tak nejvíce zaujala poločasová nečekaná návštěva. Na juniory se dorazil podívat i Antonín Kinský, který strávil pauzu v debatě se zástupci sportovního úseku Přemyslem Kovářem, Stanislavem Teclem a tiskovým mluvčím Michalem Býčkem. Ve společnosti jednadvacetiletého gólmana strávila skupinka nakonec celou druhou půli. Následně s ním proběhl rychlý rozhovor na kameru, zřejmě do slávistického pořadu Reach the Stars.
Slávisté prohrou 1:9 tak dostali přesně to, co si nepřáli. Jejich šance na postup do další fáze mohl totiž výrazně ohrozit jen případný debakl. Nyní se osmi body a skóre 16:17 budou s napětím sledovat další výsledky, i ty zítřejší. Vyhlídky jsou stále velmi dobré, ale jistotu Slavia po výprasku v Enfieldu prostě nemá.
Výsledky Slavie v UEFA Youth League
- 5:0 s Bodö/Glimt
- 2:2 s Interem Milán
- 0:2 s Atalantou
- 5:1 s Arsenalem
- 3:3 s Bilbaem
- 1:9 s Tottenhamem