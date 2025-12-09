ONLINE: Tottenham U19 - Slavia U19. Pražané si mohou v juniorské LM zajistit postup
Fotbalisté Slavie do 19 let hrají od 14 hodin v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League o postup na hřišti londýnského Tottenhamu a při určité konstelaci ostatních výsledků si mohou dovolit i prohrát. Pražané bodovali ve čtyřech z pěti zápasů, nestačili jen na Bergamo a naposledy remizovali s Bilbaem 3:3. Aktuálně drží s osmi body 15. místo v tabulce. Na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má mládežnická obdoba Ligy mistrů jen šest místo osmi kol a do vyřazovací fáze projde 22 nejlepších týmů. Zápas sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.