Proč je Tykač v Londýně: kvůli rozšíření Edenu. Tottenham jako inspirace
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský byl v předvečer zápasu Ligy mistrů proti Tottenhamu docela tajemný. Prý že raději nebude říkat, proč se výjezdu do Londýna účastní kromě předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka také majitel klubu Pavel Tykač. Důvod je následující: prohlídka stadionu coby možné inspirace pro nový, rozšířený Eden.
Trenér Slavie se chvíli zamyslel, než odpověděl. „Vím, že pan Tvrdík s panem Tykačem jsou tady s jedním konkrétnějším úkolem… Nebo vizí. Ale nechci dostat vynadáno, tak to říkat nebudu,“ prohlásil.
Řekneme to tedy za něj. Je známou věcí, že Slavia chystá výrazné rozšíření kapacity stadionu. Současný Eden pojme nějakých 19 000 diváků, představy se pohybují kolem dvojnásobku. „Interní debaty jsou někde mezi 30 a třeba 45 tisíci,“ řekl v listopadu na akci Fotbalové Vršovice generální ředitel klubu Martin Říha.
Majitel stadionu i klubu Pavel Tykač to v tištěném slávistickém FC speciálu potvrdil. „Rád bych nový stadion s minimálně dvojnásobnou kapacitou, než má ten stávající. Otevřít moderní svatostánek. To bych si přál. A aby se Eden stal významným symbolem českého sportu. Místem, které přitahuje i zahraniční pozornost.“
A šest let starý – spíš tedy nový – Tottenham Hotspur Stadium se svými 62 850 místy by mohl být jednou z inspirací. „Architekti, kteří budou projektovat nový Eden, do svých referencí uvádějí stadiony Liverpoolu a Tottenhamu. Využili jsme jejich nabídku a oba stadiony jsme si v kombinovaném tymu Slavia a akcionář, který u nás odpovídá za výstavbu našeho nového chrámu, detailně prohlédli,“ řekl pro Sport šéf klubu Jaroslav Tvrdík.
Akcionářem se pochopitelně myslí majitel klubu i stadionu Pavel Tykač s manželkou Ivanou. Dalšími členy „Projektového týmu Eden“ jsou Jan Bednář, šéf realitní divize Tykačových firem, Jan Kraváček, investiční ředitel Sev.en, Jan Bejbl, člen dozorčí rady Slavie a šéf family office Sev.en a vedení Slavie v čele s Jaroslavem Tvrdíkem a generálním ředitelem Martinem Říhou. Ti všichni si londýnský stadion osobně prohlédli a strávila na něm dvě hodiny.
Kdy by se mohl nový a větší Eden otevřít? To zatím není jasné. „Přesnou časovou osu ještě nelze určit. Počítáme ale s tím, že časový rámec se vyprofiluje během několika následujících měsíců,“ řekl Tvrdík v nedávném rozhovoru s časopisem Football Club.
Martin Říha věří, že v roce 2040 už by to mohla být realita.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|27
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|28
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|31
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|32
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|33
Olympiacos
|5
|0
|2
|3
|5:13
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off