Kouč Slavie U19 po debaklu: Jiný vesmír, zklamali jsme. Až šest hráčů zamíří do ligy
Slávisté za sebou mají ligovou fázi UEFA Youth League, neboli mládežnické Ligy mistrů. Dosud si mohli i přes pár zakopnutí gratulovat, že českému fotbalu dělají čest. Ale kouč Jaroslav Machač ví, že debakl 1:9 s Tottenhamem byla ostuda. „S touhle čerstvou zkušeností se mi předchozí výkony zdají jako hodně dávné,“ utrousil. Slávisté se o případném postupu či nepostupu dozví ve středu, ale i přesto trenér věří, že ten hlavní cíl během posledních měsíců splnili.
Jaký cíl to byl?
„Některé zápasy se ještě hrají, ale víme, že i přes tento debakl jsme nějakým způsobem ve hře o postup. Může se také stát, že nepostoupíme. Ale celkovým cílem bylo, abychom v top konfrontaci uspěli herně, což jsme v těch pěti předchozích zápasech plnili. Někdy jsme byli smutnější, třeba na Interu a s Bilbaem, někdy jsme byli šťastní, třeba když jsme s Atalantou vyrovnali v posledních minutách. Ale celkově to bylo pět zápasů, ve kterých jsme se nemuseli vůbec za nic stydět. Ukázali jsme, že český tým může hrát aktivně, dynamicky a v určitých pasážích přehrávat velké týmy. Ale s touhle čerstvou zkušeností mi to přijde hodně dávno.“
Byl to kvalitou jiný vesmír?
„Můžeme to tak nazvat. Měli jsme jiná očekávání, když jsme sem jeli. Prvních pět kol nás asi trochu navnadilo, ale Tottenham byl úplně odstřelený. Nepodali jsme dobrý výkon ani individuálně, ani týmově, nebylo tam moc věcí, o které se opřít. Bylo to nad naše síly a zároveň to bylo velmi inspirativní.“
Prvních patnáct minut jste přitom na míči vypadali lépe. Jak to, že se to po prvním gólu tak rozsypalo?
„Už na začátku jsme začali v přechodu ztrácet nějaké míče, akorát góly z toho nepadly. Tottenham je silný tým a zápas určitě ovlivnil i fakt, že mu tam z šancí hned padlo skoro všechno. Nás to v rámci nepřímé úměry postihlo tak, že jsme ztráceli sebevědomí, hráči se báli hrát, nebyli aktivní…
Mluvíte i o celkové inspiraci. Měli jste možnost si projít celé zázemí tréninkového centra Tottenhamu a jeho akademie, to je nádhera, že?
„Je hezké, že jsme mohli díky Lize mistrů areál vidět. Ale to je teď to poslední, na co myslím. Beru to tak, že i v našich skromných českých podmínkách jsme schopni vychovat hráče, a to nejtěžší je přechod do dospělého fotbalu. Akademie je jedna věc, je to hezké, ale my jsme zklamali na hřišti. Inspirace je spíše z výkonů hráčů soupeře, jak individuálních, tak různých součinností. Jiný level.“
Například dvojice útočníků Thompson a William-Barnett, kteří se sami postarali o osm gólů?
„Snad se mi o nich nebude zdát… Ukázali top kvalitu a krok do profi fotbalu asi udělají brzy. My se ve Slavii budeme moc snažit, abychom hráče této úrovně také vychovali.“
Přitom jste nedávno porazili Arsenal 5:1. Jak je možné, že jednomu londýnskému velkoklubu jste dali debakl a od druhého ho obdrželi?
„Úhlů pohledu může být víc. Člověk sleduje tabulku, vidí, jak se vyvíjí, do toho jsme koukali na videa soupeřů. Na první dobrou mám pocit, že Tottenham k soutěži přistoupil jinak než Arsenal, vzal ji víc vážně. Klubů na nepostupových místech, které jsou na top světové úrovni, je v tabulce docela hodně. Ale třeba mají hráče, kteří už do této soutěže ani nespadají, hrají za U23, za béčko, nebo dokonce v áčku. Takže to v konečném součtu nemusí být tak, že Arsenal soutěž nebere tak vážně, ale naopak má lepší hráče, kteří už jsou posunutí o úroveň výš a nemají potřebuje je dávat do Youth League.
Pracoval jste na podzim v týmech U19 a U20 s hráči, kteří už jsou zralí na přesun do prvoligového fotbalu?
„To je vlastně otázka těchto dní. Do konce prosince se dělají kádry. Nezlobte se, nebudu konkrétní, nemám informace natuty, tak bych nerad práskl něco, co není pravda. Ale může se stát, že pět až šest hráčů, kteří se na podzim v této mládežnické Lize mistrů objevovali, skočí do ligových kádrů. Tím pádem tu roli na fotbalové mapě snad plníme dobře.“