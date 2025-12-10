Poprask kvůli duhové vlajce v sektoru Slavie. Nejlepší možné řešení, reagují fanoušci
Slavia v úterý večer padla na Tottenhamu 0:3, pochvalu si za vytrvalou podporu zaslouží alespoň její fanoušci. Během utkání Ligy mistrů v Londýně vytvořili skvělou kulisu, v mnoha případech v krásné, moderní aréně překřičeli domácí většinu. Část příznivců Spurs si ale na sektor „sešívaných“ stěžovala - problém byl s duhovou vlajkou se znakem Tottenhamu, která měla původně viset právě v prostoru hostujících fanoušků.
Skupina Proud Lilywhites, organizace zastupující fanoušky Spurs hlásící se k LGBTQ+ komunitě, si před utkáním přála, aby se její symbolika se siluetou klubového kohouta objevila uprostřed sektoru fanoušků Slavie.
Slávisté s vlajkou a jejím významem neměli problém. Před zápasem ale klub oficiálně požádal, aby byla rozměrná vlajka přesunuta do jiné části stadionu. Tottenham i UEFA s tím souhlasily a vlajka nakonec byla vidět v rohu stadionu v blízkosti domácích příznivců.
„Vlajka se symboly Tottenhamu by byla umístěna přímo v sektoru vyhrazeném pro naše fanoušky. Po dohodě s domácím klubem byla dočasně přesunuta na jiné místo na stadionu,“ uvedla Slavia ve svém prohlášení pro mezinárodní média. „Jedná se o logický krok založený na respektu k sektoru vyhrazenému pro hostující fanoušky. Příznivci Slavie v ostatních sektorech také respektují pravidla, že nenosí barvy ani symboly našeho klubu.“
Dočasné přesunutí vlajky se ale nelíbilo skupině Proud Lilywhites, která se prostřednictvím britských médií ozvala po úterním zápase. „Jasně si řekněme, co to znamená. Problém není vlajka, ale reakce malé skupiny hostujících příznivců. Je to zklamání a další připomenutí odporu, kterému LGBTQ+ fanoušci stále čelí napříč evropským fotbalem,“ zní v prohlášení organizace hájící práva menšinové komunity.
Slávističtí fanoušci ale neměli problém s duhovou symbolikou, spíš s tím, že by v jejich sektoru figurovala vlajka se znakem domácího soupeře. Přesto vznikl zcela zbytečný poprask, vyvolaly se zbytečné diskuze na sítích.
„Chceme maximálně podpořit klub za správné rozhodnutí ohledně odstranění variace vlajky Tottenhamu z míst určených pro fanoušky hostí. Klub dobře vycítil, že by vlajka způsobila velkou nevoli a zřejmě i problémy přímo v sektoru. Zvolili nejlepší možné řešení,“ vyjádřila se na síti X slávistická Tribuna Sever.
Zápas přitom proběhl na tribunách bez větších problémů. Především slávisté se starali o důstojnou kulisu jinak spíš tichého, moderního stadionu. Po zápase i přes prohru 0:3 proběhla tradiční děkovačka, příznivci hostí si dokonce vyžádali svého bývalého gólmana a současnou dvojku Tottenhamu Antonína Kinského.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off