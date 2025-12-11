Předplatné

Miliardová Liga mistrů. Slavia v nejchudší společnosti, který tým neutratil za posily nic?

Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3
Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3Zdroj: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia
Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3
Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3
Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3
Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3
Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3
Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3
Slavia na hřišti Tottenhamu prohrála 0:3
14
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (2)

Tři body, 33. místo a skóre 2:11 nevypadají pro fotbalisty Slavie v Lize mistrů jako žádné terno. Ale při pohledu na finanční možnosti všech soupeřů se dá parafrázovat nedávný výrok majitele Jablonce Jakuba Střeštíka – pražský klub je milionářem mezi miliardáři. Jak ukazují odborné odhady, hned polovina klubů operuje se zhruba dvacetinásobnými platovými náklady.

Jindřich Trpišovský bere reprezentování českého fotbalu na poli Ligy mistrů jako velmi důstojné v rámci možností, které tuzemské kluby mají. Zopakoval to i po prohře 0:3 s Tottenhamem. „Je unikát, že jsme to tady schopní odehrát, když vezmu okruh hráčů, z nichž můžeme na trhu vybírat. Hráči Tottenham a spol. mají cenovky, které mají, i díky produktivitě. Tam se musíme ještě dopracovat,“ srovnával zakončení svých hráčů a fotbalistů soupeře.

Ale rozdíly jsou opravdu velké, možná zásadnější, než si člověk na první pohled uvědomí. Data ze serveru Salary Leaks, který na základě údajů z nejlepších dostupných veřejných zdrojů srovnává finanční sílu jednotlivých celků Ligy mistrů (odhaduje náklady na mzdy, nikoliv rozpočty klubů), poukazují na díru právě mezi Slavií a Tottenhamem. Zatímco londýnský klub v létě utratil 1,6 miliardy za jednoho hráče (Xaviho Simonse), Slavia podobnou částku vydá na všech hráčských platech za deset let. A to je Tottenham v tabulce miliardářů až osmý.

Do tabulky nejsou počítané následující věci: jakékoliv jiné výdaje, například na přestupy, výkonnostní bonusy či platy trenérů a jiných zaměstnanců. Jen a pouze základní mzda hráčů. Tu server pro pražský celek odhaduje na 150 milionů korun ročně, byť pravda možná bude trochu výš. Celkový rozpočet „sešívaných“ se minulou sezonu pohyboval kolem miliardy.

Hůře jsou na tom v Lize mistrů jen dva kluby – kyperský Pafos a kazašský Kajrat Almaty. Dá se tak říct, že prvně jmenovaný bude v posledním kole pro Slavii konečně soupeřem, se kterým bude hrát vyrovnanou soutěž. Oproti tomu Kajrat je na hřišti i v kase právoplatně největším otloukánkem soutěže. Mzdový rozpočet má mít ještě více než dvakrát menší než Pražané a v létě dokonce nedal ani halíř za posily – všechny přišly zadarmo.

Jako srovnatelná ekonomická síla se dají počítat Bodö/Glimt, Karabach či Union Saint-Gilloise. Na rozdíl od Slavie ale výše zmíněné celky (krom Kajratu a Bodö) ještě stále hrají o postup.

Výdaje v Lize mistrů

Klub

Odhadované mzdové náklady

Nejdražší letní nákup

1. Real Madrid

6,9 miliardy korun

Dean Huijsen
1,5 miliardy korun

2. Bayern Mnichov

6 miliard

Luis Díaz
1,7 miliardy

3. Manchester City

5,4 miliardy

Tijani Reijnders
1,4 miliardy

4. Barcelona

5,1 miliardy

Joan García
600 milionů

5. Arsenal

4,9 miliardy

Martín Zubimendi
1,7 miliardy

6. Liverpool

4,3 miliardy

Alexander Isak
3,5 miliardy

7. Chelsea

4,2 miliardy

Joao Pedro
1,5 miliardy

8. PSG

4,1 miliardy

Ilja Zabarnij
1,5 miliardy

9. Tottenham

3,5 miliardy

Xavi Simos
1,6 miliardy

10. Inter Milán

3,5 miliardy

Ange-Yoan Bonny
560 milionů

11. Atlético Madrid

3,4 miliardy

Álex Baena
1 miliarda

12. Juventus

2,9 miliardy

Francisco Conceicao
775 milionů

13. Neapol

2,8 miliardy

Sam Beukema
350 milionů

14. Borussia Dortmund

2,8 miliardy

Jobe Bellingham
740 milionů

15. Newcastle

2,7 miliardy

Nick Woltemade
1,8 miliardy

16. Galatasaray

2,2 miliardy

Victor Osimhen
1,8 miliardy

17. Athletic Bilbao

1,8 miliardy

Jésus Areso
190 milionů

18. Bayer Leverkusen

1,8 miliardy

Mark Tillman
850 milionů

19. Olympique Marseille

1,8 miliardy

Igor Paixao
730 milionů

20. Villarreal

1,6 miliardy

Georges Mikautadze
750 milionů

21. Atalanta

1,5 miliardy

Nikola Krstovič
605 milionů

22. Eintracht Frankfurt

1,4 miliardy

Jonatan Burkardt
510 milionů

23. Monako

1,3 miliardy

Stanis Idumbo
240 milionů

24. Benfica Lisabon

980 milionů

Richard Ríos
655 milionů

25. Ajax Amsterdam

805 milionů

Oscar Gloukh
350 milionů

26. PSV Eindhoven

782 milionů

Ruben van Bommel
380 milionů

27. Sporting Lisabon

726 milionů

Luis Suárez
540 milionů

28. Club Bruggy

650 milionů

Aleksandar Stankovič
230 milionů

29. Olympiakos Pireus

453 milionů

Gabriel Streffeza
200 milionů

30. Kodaň

422 milionů

Youssoufa Moukoko
120 milionů

31. Union Saint-Gilloise

262 milionů

Raul Florucz
120 milionů

32. Karabach

182 milionů

Dani Bolt
10 milionů

33. Bodö/Glimt

180 milionů

Mathias Jörgensen
75 milionů

34. Slavia Praha

150 milionů

Erik Prekop
95 milionů*

35. Pafos

85 milionů

Jajá
25 milionů

36. Kairat Almaty

72 milionů

Luís Mata
zadarmo

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal660017:118
2Bayern650118:715
3Paris SG641119:813
4Manchester City641112:613
5Atalanta64118:613
6Inter Milán640212:412
7Real640213:712
8Atlético640215:1212
9Liverpool640211:812
10Dortmund632119:1311
11Tottenham632113:711
12Newcastle631213:610
13Chelsea631213:810
14Sporting631212:810
15Barcelona631214:1110
16Marseille630311:89
17Juventus623112:109
18Galatasaray63038:89
19Monaco 62317:89
20Leverkusen623110:129
21Eindhoven622215:118
22Karabach621310:137
23Neapol62136:117
24FC Kodaň621310:167
25Benfica62046:86
26Pafos61324:96
27Saint Gilloise62047:156
28Bilbao61234:95
29Olympiacos61236:135
30Frankfurt61148:164
31Club Brugge61148:164
32Bodo/Glimt60339:133
33Slavia60332:113
34Ajax61055:183
35Villarreal60154:131
36Kajrat60154:151
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů