Miliardová Liga mistrů. Slavia v nejchudší společnosti, který tým neutratil za posily nic?
Tři body, 33. místo a skóre 2:11 nevypadají pro fotbalisty Slavie v Lize mistrů jako žádné terno. Ale při pohledu na finanční možnosti všech soupeřů se dá parafrázovat nedávný výrok majitele Jablonce Jakuba Střeštíka – pražský klub je milionářem mezi miliardáři. Jak ukazují odborné odhady, hned polovina klubů operuje se zhruba dvacetinásobnými platovými náklady.
Jindřich Trpišovský bere reprezentování českého fotbalu na poli Ligy mistrů jako velmi důstojné v rámci možností, které tuzemské kluby mají. Zopakoval to i po prohře 0:3 s Tottenhamem. „Je unikát, že jsme to tady schopní odehrát, když vezmu okruh hráčů, z nichž můžeme na trhu vybírat. Hráči Tottenham a spol. mají cenovky, které mají, i díky produktivitě. Tam se musíme ještě dopracovat,“ srovnával zakončení svých hráčů a fotbalistů soupeře.
Ale rozdíly jsou opravdu velké, možná zásadnější, než si člověk na první pohled uvědomí. Data ze serveru Salary Leaks, který na základě údajů z nejlepších dostupných veřejných zdrojů srovnává finanční sílu jednotlivých celků Ligy mistrů (odhaduje náklady na mzdy, nikoliv rozpočty klubů), poukazují na díru právě mezi Slavií a Tottenhamem. Zatímco londýnský klub v létě utratil 1,6 miliardy za jednoho hráče (Xaviho Simonse), Slavia podobnou částku vydá na všech hráčských platech za deset let. A to je Tottenham v tabulce miliardářů až osmý.
Do tabulky nejsou počítané následující věci: jakékoliv jiné výdaje, například na přestupy, výkonnostní bonusy či platy trenérů a jiných zaměstnanců. Jen a pouze základní mzda hráčů. Tu server pro pražský celek odhaduje na 150 milionů korun ročně, byť pravda možná bude trochu výš. Celkový rozpočet „sešívaných“ se minulou sezonu pohyboval kolem miliardy.
Hůře jsou na tom v Lize mistrů jen dva kluby – kyperský Pafos a kazašský Kajrat Almaty. Dá se tak říct, že prvně jmenovaný bude v posledním kole pro Slavii konečně soupeřem, se kterým bude hrát vyrovnanou soutěž. Oproti tomu Kajrat je na hřišti i v kase právoplatně největším otloukánkem soutěže. Mzdový rozpočet má mít ještě více než dvakrát menší než Pražané a v létě dokonce nedal ani halíř za posily – všechny přišly zadarmo.
Jako srovnatelná ekonomická síla se dají počítat Bodö/Glimt, Karabach či Union Saint-Gilloise. Na rozdíl od Slavie ale výše zmíněné celky (krom Kajratu a Bodö) ještě stále hrají o postup.
Výdaje v Lize mistrů
Klub
Odhadované mzdové náklady
Nejdražší letní nákup
1. Real Madrid
6,9 miliardy korun
Dean Huijsen
2. Bayern Mnichov
6 miliard
Luis Díaz
3. Manchester City
5,4 miliardy
Tijani Reijnders
4. Barcelona
5,1 miliardy
Joan García
5. Arsenal
4,9 miliardy
Martín Zubimendi
6. Liverpool
4,3 miliardy
Alexander Isak
7. Chelsea
4,2 miliardy
Joao Pedro
8. PSG
4,1 miliardy
Ilja Zabarnij
9. Tottenham
3,5 miliardy
Xavi Simos
10. Inter Milán
3,5 miliardy
Ange-Yoan Bonny
11. Atlético Madrid
3,4 miliardy
Álex Baena
12. Juventus
2,9 miliardy
Francisco Conceicao
13. Neapol
2,8 miliardy
Sam Beukema
14. Borussia Dortmund
2,8 miliardy
Jobe Bellingham
15. Newcastle
2,7 miliardy
Nick Woltemade
16. Galatasaray
2,2 miliardy
Victor Osimhen
17. Athletic Bilbao
1,8 miliardy
Jésus Areso
18. Bayer Leverkusen
1,8 miliardy
Mark Tillman
19. Olympique Marseille
1,8 miliardy
Igor Paixao
20. Villarreal
1,6 miliardy
Georges Mikautadze
21. Atalanta
1,5 miliardy
Nikola Krstovič
22. Eintracht Frankfurt
1,4 miliardy
Jonatan Burkardt
23. Monako
1,3 miliardy
Stanis Idumbo
24. Benfica Lisabon
980 milionů
Richard Ríos
25. Ajax Amsterdam
805 milionů
Oscar Gloukh
26. PSV Eindhoven
782 milionů
Ruben van Bommel
27. Sporting Lisabon
726 milionů
Luis Suárez
28. Club Bruggy
650 milionů
Aleksandar Stankovič
29. Olympiakos Pireus
453 milionů
Gabriel Streffeza
30. Kodaň
422 milionů
Youssoufa Moukoko
31. Union Saint-Gilloise
262 milionů
Raul Florucz
32. Karabach
182 milionů
Dani Bolt
33. Bodö/Glimt
180 milionů
Mathias Jörgensen
34. Slavia Praha
150 milionů
Erik Prekop
35. Pafos
85 milionů
Jajá
36. Kairat Almaty
72 milionů
Luís Mata
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|24
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|25
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|26
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|27
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|28
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|29
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Club Brugge
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off