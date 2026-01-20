Co dělají sparťané, kteří zdolali Barcelonu: práce v pekárně, ostraha či sekretář
Byl to báječný aprílový podvečer. Na Letnou 1. dubna 1992 dorazila Barcelona, již vedl proslulý Johann Cruyff. V nultém ročníku Ligy mistrů Sparta udolala před přeplněným stadionem, na kterém bylo skoro 28 tisíc fanoušků, velkého soka 1:0. Trefil se Horst Siegl, proměnil pas od Pavla Černého. Sparťané později zvolili tenhle duel Zápasem století. Připomeňte si před středečním duelu Slavie proti velkoklubu, co dnes dělají páni hráči ze základní sestavy Letenských.
Petr Kouba
brankář, 56 let
Zůstal u fotbalu i po konci aktivní kariéry. Slavný brankář je dlouholetým zaměstnancem fotbalové asociace, kde působí u mládežnických reprezentací. Momentálně má na starosti gólmany v jednadvacítce. Ta bojuje o účast na mistrovství Evropy v roce 2027. V branži platí za uznávaného odborníka.
Petr Vrabec
obránce, 63 let
Zrovna skončil jako trenér třetiligových Brozan, kam přišel dvěma a půl lety jako asistent dalšího sparťana Jiřího Němce. O nečekaném vyhazovu se dozvěděl týden před Vánocemi. V minulosti působil v realizačním týmu Karla Jarolíma, se kterým se i přes letenskou minulost vydal do Slavie. Tam spolu slavili dva mistrovské tituly v letech 2008 a 2009. Později pracoval v Čáslavi, Mladé Boleslavi, Hořovicku, Vestci, Úvalech, Ústí nad Labem, Jihlavě a Zápech. Momentálně je volný.
Jozef Chovanec
obránce 65 let
Chodí na Letnou na zápasy sparťanského áčka, občas se objeví ve fotbalových podcastech jako host. Jinak si užívá klidu. „Lze říci, že mám krásný život. Čekám na důchod,“ řekl loni na jaře při příležitosti 65. narozenin pro klubové stránky. Dlouhé roky trénoval, se Spartou získal dva tituly a domácí pohár. Vyzkoušel si i krátké angažmá ve Spojených arabských emirátech. Na fotbalové asociaci zastával za vlády místopředsedy Romana Berbra funkci šéfa komise rozhodčích. V roce 2020 byl odvolaný.
Jiří Novotný
obránce, 55 let
I při posledním silvestrovském derby se ukázal ve fantastické formě. Rekordman v počtu mistrovských titulů se neustále udržuje, ve volném čase si zahraje hokej a v dnešní době tolik oblíbený padel. Fotbal kope na velkém hřišti za TJ Sokol Jeneč v deváté lize. O dvě patra výš koučuje Modřany, s nimiž aktuálně bojuje o postup. Během trenérské kariéry nakouknul do první ligy, kde spolupracoval s Františkem Strakou v Českých Budějovicích. Oba skončili u týmu před rokem. „Nyní bych se chtěl věnovat skautingu,“ řekl Novotný loni na jaře pro sparťanský web.
Michal Horňák
obránce, 55 let
Ještě před půl rokem byl pracovně hodně vytížený. Působil jako asistent kouče Petra Rady v Dukle, která se úspěšně zachránila v první lize. Současně fungoval ve stejné pozici u české jednadvacítky pod vedením Jana Suchopárka, v červnu se zúčastnil EURO na Slovensku. Následně na obou místech skončil. Momentálně je na nejvyšší úrovni bez angažmá. V minulosti koučoval Spartu, kde zaskakoval i u áčka, nebo Viktorii Žižkov. S ní postoupil v sezoně 2022/23 do druhé ligy.
Lumír Mistr
záložník, 57 let
Za fotbalem udělal tlustou čáru. Už je to dlouho, co začal pracovat jako ostraha u radotínské firmy, kde se vyrábějí pracovní oděvy. Fungoval na dvanáctihodinových směnách, na starost dostal areál o velikosti víc než jednoho kilometru. V minulosti se sice vyučil strojním mechanikem, ale po hráčské kariéře působil ve stavebnictví. Šest let dělal sádrokartony. Ve volném čase ho baví rybaření, vyráží dokonce i na několikadenní výpravy.
Martin Frýdek
záložník, 56 let
Jeden ze tří Hradečáků v základní sestavě trenéra Dušana Uhrina. Za Votroky si však nezahrál, byl nepotřebný (prý malý), do Sparty se dostal přes vojnu v Karlových Varech. Elegantní záložník, mistr prostrkovaček, udělal velkou kariéru, zahrál si na mistrovství Evropy i v Leverkusenu. Jeho synové Martin a Christian jsou rovněž profíci, první to dotáhl až na kapitána Sparty, druhý nyní působí v Baníku. Martin starší působil jako trenér u dorostů Sparty, poté maximálně ve druhé lize. Nyní se věnuje individuálním tréninkům mládeže.
Václav Němeček
záložník, 58 let
Nyní spolupracuje s novou hráčskou agenturou, v níž působí i trenér Dušan Uhrin mladší. Jinak se věnuje především byznysu. Po kariéře se vrhnul do podnikání s vínem, hlavně s francouzským, ke kterému měl blízko díky angažmá v Toulouse. Obchodoval také v potravinářském průmyslu a nemovitostech. Nevydařenou investicí byl projekt všesportovního areálu Obří sud, ve kterém utopil desítky milionů. Pořád sleduje fotbalové dění a občasně vystupuje v zábavném pořadu Tiki-Taka.
Roman Vonášek
záložník, 57 let
Pracuje na fotbalové asociaci. Jeho funkce se oficiálně jmenuje „sekretář komise mládeže“. V praxi obnáší organizaci všech mládežnických turnajů mimo mistrovské zápasy pro fotbalisty od 8 do 19 let. Jedná se tedy o utkání mezi okresy, kraji, přebor republiky, různé poháry (například Planeo Cup) a memoriály, zimní halové turnaje. Ve volném čase se stále věnuje holubům, a to dokonce závodně. „Účastním se stále závodů. A protože základna slábne, byl jsem do toho vtažen i funkcionářsky,“ říká pro iSport.cz.
Horst Siegl
útočník, 56 let
Má vlastní fotbalový mančaft. Se Sigi Teamem jezdí po celém Česku, kde pořádá různé charitativní a exhibiční zápasy. Parťáky mu dělají osobnosti, mezi které patří Vízek, Panenka, Řepka, Straka a další. Pravidelně chodí na zápasy Sparty, hraje hokej nebo tenis. Dřív často navštěvoval televizní studia jako expert, má zkušenosti také s trenéřinou. V poslední době se potýká s finančními problémy.
Pavel Černý
útočník, 63 let
Jeho táta Jiří bral titul s Hradcem Králové v roce 1960. On je možná nejslavnějším fotbalistou Votroků. Ve Spartě, kam přišel na jaro 1990, skvěle doplňoval Horsta Siegla - byl pracant s perfektní střelou i přihrávkou, což se potvrdilo také proti Barceloně. Černý později absolvoval angažmá v Japonsku (s Ivanem Haškem), v roce 1995 vyhrál po návratu s Hradcem pohár. Kariéru ukončil v roce 2002 jako člen Klubu ligových kanonýrů. V zápase proti Blšanům nastoupil společně se synem Pavlem, pozdějším útočníkem Hradce, Jablonce i Pardubic. Po kariéře byl nějaký čas u mládeže černobílého klubu, ale pak se stáhl, pracuje už léta v pekárně jako koordinátor provozu.