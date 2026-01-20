Hvězdy Barcelony v Praze! Změna plánu, trénink v Edenu. Kde Lewandowski a spol. bydlí?
Po Arsenalu je na návštěvě v Praze další smetánka evropského fotbalu - v rámci dalšího kola ligové fáze Ligy mistrů přilétá do Česka gigant z Barcelony. Ten v posledních dnech překvapil a změnil plány, oproti původním informacím budou Katalánci, byť bez největší hvězdy Lamineho Yamala, trénovat před zítřejším zápasem v Edenu. Na letiště Václava Havla dorazí po poledni.
Původně bylo celkem jasno: Předzápasový trénink Barcelony proběhne na domácí půdě ve Španělsku, tým přiletí v podvečer a zamíří rovnou do hotelu. Vybraný hráč a trenér Hansi Flick se odpojí směr Eden, ve večerních hodinách zodpoví na pár dotazů novinářů a přidají se ke zbytku. Tak to velké týmy koneckonců mají ve zvyku dělat, stejnou taktiku zvolil v minulém roce Arsenal i Liverpool.
Ale přišla změna. Těžko usoudit, zda šlo o reakci na nedělní blamáž v San Sebastianu (1:2), ale do Edenu dorazila urgentní zpráva, že barcelonské hvězdy si přeci jen v úterý pražský trávník vyzkouší. A také české teploty, o 11 stupňů nižší než na jižním pobřeží Španělska.
Tým bez Lamina Yamala, který stojí za žluté karty, přiletí na letiště Václava Havla podle informací Sportu už v půl jedné, původní přílet byl až o půl sedmé. V tu chvíli ale už budou Lewandowski a spol. na trávníku (v 18:15), hodinu a čtvrt poté, co si zatrénují slávisté.
Barcelona už oznámila i kterých 23 hráčů dnes odcestuje do Prahy a v nominaci na zápas chybí kapitán Marc-Andre ter Stegen. Německý gólman v aktuální sezoně zatím odchytal pouze jedno utkání a španělská média píší o tom, že místo do Prahy má namířeno do Girony, kde by měl strávit zbytek sezony na hostování. Oba kluby se dohodly v pondělí večer a přesun zkušeného brankáře by měl být oficiálně oznámen zanedlouho.
Ze známých tváří chybí také tři zranění hráči: Ferran Torres, Gavi a Andreas Christensen.
A kde Katalánci bydlí? Zatímco tým Mikela Artety sídlil v luxusním hotelu Fairmon Golden Prague, Barcelona zvolila podle informací redakce proslulý pětihvězdičkový hotel Mandarin Oriental na Malé Straně. Těžko říct, zda španělské hvězdy navštíví ulice promrzlé Prahy na obhlídku. Dost možná opustí prostory klášterního hotelu až ve středu podvečer, před bitvou v Edenu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|24
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|25
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|26
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|27
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|28
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|29
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Club Brugge
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off