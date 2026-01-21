Bořil exkluzivně o Barceloně: Gól? Nevím, jak se to stalo. Ty v*le, dal jsem Messimu loket
Dodnes neví, proč přitiskl ruce na prsa a poprvé v životě sprintoval na hrot. Scéna vyvrcholí ranou bodlem. Hrdinové doby Piqué s Albou nevěřícně sledují, jak podsaditý doubek s osmnáctkou na dresu smyslů zbavený řve góóól. „Neuvěřitelné vzpomínky,“ culí se Jan Bořil. Když o slavné srážce s fotbalisty Barcelony (1:2) z roku 2019 vypráví pro deník Sport a web iSport, naskakuje mu husí kůže. Ve středu od 21.00 je v Lize mistrů na programu luxusní repete.
Byla z toho porážka. Smolná. O pádu 1:2 rozhodla vlastní branka Petera Olayinky. Přesto třiadvacátý říjen 2019 otiskl magickou stopu ve slávistické historii. Parta neznámých chlápků z Prahy v Lize mistrů naháněla Barcelonu takovým způsobem, až se edenské auditorium mohlo po devadesáti minutách utleskat. Navzdory nulovému bodovému výdělku.
„Bolí to hodně, protože až na ten začátek kluci hráli fantasticky, dotkli se svého maxima. Ale hraje se na góly, umělecký dojem je druhá věc. Jsem však hrdý,“ vypnul hruď Jindřich Trpišovský.
„Ve druhé půli soupeř ještě přišlápl plyn. Když jsme dali na dva jedna, měli jsme větší klid. Domácí se pak valili jako lavina na naši branku, byli na naší polovině a těžko se to bránilo. Slavia je nejatletičtější tým v Lize mistrů,“ chválil Ernesto Valverde, trenér vítězů.
Víc byl ale pojišťovací gól proti Kluži
Před šesti a půl lety celosvětovému dění vévodila Greta Thunbergová, šestnáctiletá aktivistka ze Švédska promlouvající na klimatickém summitu v New Yorku. V Česku se však psalo o slávistickém dráždění velkých fotbalových zvířat v estrádní Lize mistrů. A také o Janu Bořilovi. Klukovi z Nymburka, který vstřelil branku Barceloně.
Všechno se stalo nečekaně, hráči opustili předem vyznačené mety na hřišti. Jakoby se zničehonic otočily přesýpací hodiny. Záložník Nicolae Stanciu z hloubi pole, někde ze stoperské pozice, vypustil adresný pas na nabíhajícího Lukáše Masopusta, který byl místo vpravo téměř vlevo. Jan Bořil, levý bek, rekognoskoval terén, pak vyrazil vpřed ještě před Masopusta, jako Jánošík mezi stopery Gerarda Piquého a Jordiho Albu. Dostal přihrávku, špičkou kopačky propnul síť a srovnal na 1:1. Ten šílený bengál na stadionu se ještě dnes odráží od Bílé hory.
„Doteď ani nevím, jak se to stalo,“ směje se autor slavné trefy. „Běžel jsem jen na volnoběh, furt rovně, Maso mi to přihrál a já to bodlem uklidil.“
Překvapí, že ve svých memoárech to vnímá jako druhý nejsilnější moment kariéry. Ten první se odehrál jen o pár týdnů dřív, kdy si Slavia kvalifikační houštinou klestila cestu do skupinové fáze Ligy mistrů. „Na úplně první místo pokládám pojišťovací gól proti Kluži. Tehdy jsme se dostali poprvé do Champions League, to bylo úplně nejvíc. A pak samozřejmě Barcelona. Jen mě mrzelo, že v závěru, za sedm minut od mé branky, jsme si dali vlastní gól. Olie (Olayinka) to tehdy hrudí tečoval pod víko Kolimu (Kolářovi). Jinak jsou vzpomínky neuvěřitelný.“
Že se Bořil tehdy stal nejskloňovanějším fotbalistou v tuzemsku, bylo celkem dané. On se však dostal i do titulků slavných zahraničních médií. Nikoliv za vstřelenou branku španělskému kolosu, nýbrž kvůli setkání s Lionelem Messim.
Chtěl Messimu psát omluvu na Instagram
I když setkání… Byla to tvrdá srážka. Dobře rostlý český smrk vletěl do argentinského génia. Božská desítka skončila na zemi, sykala bolestí. Zvednuté vášně nešlo zastavit.
„Ale já ho srazil nechtíc,“ brání se ještě dnes Bořil. „Od té chvíle byl Messi naštvanej a chodil vždycky jen na mě. Koupal si mě neskutečně. Vůbec mu nešlo vzít balon. Naznačil, šel na druhou stranu. Messi byl jedinej frajer, který když chtěl, udělal kohokoliv.“
Ve vroucí aréně byl přesvědčený, že Messimu naložil tělem. Tak, jak to umí snad jen on. Hosté reklamovali úder loktem. Bořil ale v reálu naznačoval, že nic takového se nestalo. „Všichni mi říkali, že jsem mu dal loket. A já ne, ne, jak bych mohl? Vždyť jsem mu dal jen tělem, aby šel balon do autu... Pak jsem souboj viděl na videu a říkám: ty v*le, já mu dal fakt loktem. Chtěl jsem mu psát omluvu na instagram,“ zubí se.
Jakmile rozhodčí Bobby Madden ukončil zápas, nejslavnější prcek planety se sebral a zmizel. „Okamžitě utekl do útrob stadionu a s nikým se nebavil. Byla to škoda. Hlavně pro fanoušky. Těšili se na něj. Kdyby obešel kolečko, všichni by mu vestoje zatleskali. Ale oni tehdy měli svoje problémy, nebyli úplně v topu. Každopádně to je škoda,“ vybavuje si Bořil další silnou vzpomínku.
Messi se tehdy na edenském trávníku stal prvním hráčem v historii, který se střelecky prosadil v patnácti sezonách Champions League po sobě. Už ve třetí minutě totiž skóroval, čímž si připomněl řádění, které na stejném místě podnikl v bitvě proti Plzni, jíž nasázel dokonce hattrick.
Když se Slavia s Barcelonou potkaly v odvetě ve Španělsku, vznikla z toho senzační bezbranková remíza a kupa superlativ na hru českých loupežníků.
„Snad po pěti letech jsme byli první, kdo Barcelonu na jejím hřišti vynuloval. Hráli jsme skvěle. ofsajd lajnu neskutečně vytaženou na půlku. Koli začapal. Všechny zápasy, co jsme tehdy v Lize mistrů hráli, jsme zvládli. Neříkám, že jsme dominovali, ale měli jsme navrch. Hodně šancí, kluci šli několikrát sami na gólmana. Na Interu jsme mohli vyhrát. Stále na to moc rád vzpomínám,“ říká Bořil.
Výjimečný tým, který nahání respekt
V úterý v poledne přiletí Barcelona do Prahy znovu. Mladší, rychlejší, agresivnější, dynamičtější. Podle mnohých nejlepší od dob Xaviho s Iniestou. Podle jiných expertů, těch odvážnějších, dokonce nejlepší v historii. „Určitě to bude jiná Barcelona, výjimečná Barcelona. Nejlepší z nejlepších. Když jsem viděl Superpohár…“ uvažoval slávistický kapitán.
Pravdou je, že doba se změnila. Fotbal urazil za šest let kus cesty. Hraje se v mnohem větším tempu, hráči jsou po všech stránkách připravenější. Slabiny se u světových značek hledají obtížněji než dřív. „Barca hrála tiki-taka, moc neběhala. Teď jsou všichni našlapaní. Každý ví, že trend je takový. Jinak se vyhrávat nebude. Před šesti lety se prostě hrál jiný fotbal. A my toho využili. Fyzická připravenost a intenzivní styl hry byl naším faktorem X,“ přemýšlí pětatřicátník Bořil. „Teď je to mnohem složitější, všichni vidí data, to nám uškodilo. Ale já říkám, že všechno je pro něco dobré. Nyní si to vyzkoušíme a doufám, že v létě si Ligu mistrů zahrajeme znovu. Kluci to víc navnímají, budeme zkušenější a celkově lepší.“
V blížícím se závěru kariéry nosí v hlavě ještě jeden veliký sen. Vyběhnout ve středu pozdě večer proti Barceloně znovu a cestou z tunelu před bouřící stadion držet za ruku dcerku Nelu. „Sám jsem zvědavý, jestli budu hrát a jak to případně bude vypadat. Ale já si to užiju tak i tak,“ usměje se.
Lukáš Provod: Vzpomínky? Byl jsem vykulenej…
„Barcelonu mám v hlavě celou zimu. Je to tvrdý oříšek na začátek jara, ale těšíme se na to. Volna nebylo moc a snažili jsme se připravit co nejlépe. Teď bude víc a víc videa a příprav na Barcelonu. Už se chystáme přímo na tohle utkání. Barcelona hraje specifickým stylem. V přípravě jsme zkoušeli několik rozestavení a uvidíme, s čím vyrukujeme proti ní. Zápasy před šesti lety si pamatuji už jen okrajově. Naskočil jsem jen na chvíli. Často na to vzpomínáme s trenérem, protože jsem byl tehdy dost vykulenej. Hrál jsem druhou ligu a pak jsem rovnou nastoupil do zápasu s Barcelonou. Nikdo se mě na nic neptal, a to je dobře. Musíme se ptát Bóři, protože ten jim dokázal dát gól. Nemůžeme srovnávat „Messiho“ Barcelonu s tou současnou. Jsou na vrcholu, funguje jim to s trenérem. Hráči jsou fantastičtí. Mají svůj herní systém, který jim musíme v Edenu znepříjemnit. Přijde plný stadion, což nám pomůže a požene nás dopředu. Čeká nás souboj s obrovským velikánem. Dáme do toho maximum.“
Slavia – FC Barcelona 1:2
Hráno: 23. října 2019 v Praze
Branky: 50. Bořil – 3. Messi, 57. vlastní Olayinka. Rozhodčí: Madden – Stewart, Room (vš. Skot.). ŽK: Masopust, Bořil, Olayinka, Ševčík – Alba, Dembélé. Diváci: 19 170.
SLAVIA: Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil – Souček, Ševčík – Masopust (76. Van Buren), Stanciu (76. Hušbauer), Zelený (46. Tecl) – Olayinka. Trenér: Trpišovský.
BARCELONA: Ter Stegen – Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba – Arthur (84. Rakitič), Busquets (78. Vidal), De Jong – Messi, Suárez, Griezmann (69. Dembélé). Trenér: Valverde.
