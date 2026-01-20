Jak Flick rozpohyboval Barcelonu: sázka mimo tradici i nový (rázný) pohled
Katalánský kolos se několik let utápěl v dluzích a nevěděl, kudy ven. Barcelonu musela kvůli finančním problémům opustit i největší superstar Lionel Messi a obrat nenastartoval ani legendární Xavi na lavičce. Pak ale přišel zvrat. Energický a nekompromisní Hansi Flick přinesl nový pohled, tápající gigant se znovu rozjel a sbírá jednu trofej za druhou.
Když na konci sezony 2023/2024 sháněla Barcelona nového manažera za odcházejícího Xaviho, sáhla možná poněkud překvapivě právě po německém kouči Hansi Flickovi. „Je to ten správný člověk, který nás povede kupředu a bude čelit nejbližším výzvám. Bude tak činit s přesvědčením, odhodláním a nově nalezenou energií,“ pronesl na startu nové éry prezident klubu Joan Laporta.
Dlouhé roky přitom trénovali Barcelonu v drtivé většině Španělé, které občas střídali Argentinci a Nizozemci. Dávno nastavená klubová vize fungovala a řada trenérů sbírala velké úspěchy. Na konci minulého desetiletí ale přišel náraz.
Za pět let se na Camp Nou vystřídalo pět koučů a do vitríny pohárů přidali jediný ligový titul, po každém přestupovém období se řešily problémy s registrací nových posil, kvůli obřím dluhům zde skončila řada klubových legend a Barca se stala terčem posměchu.
Laporta tak zkusil odklon od tradičních hodnot a při hledání trenéra sáhl po svérázném Němci, který do katalánského modelu úplně nezapadal a tento tah zafungoval dokonale.
Flick přinesl novou perspektivu. Jeho předchůdce Xavi znal každý kout stadionu a s trochou nadsázky i každého prodavače u stánku s občerstvením.
Naopak německý kouč se svým týmem nebyl náročným prostředím nikterak svázaný. Neznal novináře či fotbalové představitele a příliš se na ně neohlíží. Je přímý, nehledá výmluvy. Prostě nemá strach.
Pozdní nástup na vrchol
Jeden z nejuznávanějších koučů současnosti přitom dlouhé roky nepatřil mezi obletovaná jména světového fotbalu. Po skončení hráčské kariéry působil na začátku tisíciletí jako trenér Hoffenheimu, kdy se klub pohyboval ve třetí lize. Později se dostal do realizačního týmu Joachima Löwa a jako asistent u německého nároďáku slavil titul mistrů světa v roce 2014.
Od trénování si pak dal pauzu. Přesunul se do role sportovního ředitele Německé fotbalové asociace a stejnou funkci pak krátce zastával i v Hoffenheimu.
Na lavičku se vrátil v létě 2019 jako asistent Nika Kovače u Bayernu, který však zanedlouho skončil a do jeho křesla si sedl právě Flick, čímž započal jeho raketový nástup na scénu.
Hned v první sezoně se z relativně neznámého asistenta stal vítěz bundesligy, Německého poháru i Ligy mistrů. Asi si vybavíte památné čtvrtfinálové utkání, kdy dirigoval demolici svého současného zaměstnavatele z Barcelony 8:2.
Ověnčený úspěchy se přesunul k německému národnímu výběru, kde však pohořel na mistrovství světa v Kataru a po porážce s Japonskem a remíze se Španělskem vypadl jeho výběr už v základní skupině. Špatné výsledky se kupily i dál, a tak za necelý rok po porážce 1:4 (znovu) proti Japonsku dostal vyhazov.
Domácí dominance
Naprosto logicky se tak vedly debaty, jestli je zrovna on pravým mužem pro obrovský klub, jakým je Barcelona. Nebyly trofeje s Bayernem založené pouze na obrovské kvalitě hráčského kádru? A jak se jeho německá přímočarost skloubí s rozvážnou hrou Barcelony?
Odpověď přišla celkem rychle. Toto nečekané spojení funguje dokonale. Na domácí scéně zatím Flick s trochou nadsázky nezná přemožitele. Od příchodu v létě 2024 totiž sebral všechny španělské trofeje, které byly k mání. Začal v lednu superpohárem a později k němu přidal také Copa del Rey a ligový titul. „Cítím, že jsme jako jedna velká rodina. Každý jde naplno za stejným cílem a to bylo hlavní na cestě za úspěchem. Atmosféra je tady speciální,“ culil se po zajištění triumfu v La lize.
Naprosto bezprecedentní byla také absolutní dominance nad úhlavním rivalem. Po cestě za každou trofejí totiž Barcelona musela porazit Real Madrid a právě čtyři výhry v El Clásicu byly pro dokonalý ročník klíčové.
V této sezoně už sice o neporazitelnost ve vzájemných soubojích přišel, ale jinak jsou červeno-modří na cestě za obhajobou domácího treblu. Superpohár už mají v kapse, v poháru postoupili do čtvrtfinále a v ligové tabulce okupují první příčku, i když v posledním kole překvapivě padli s Realem Sociedad.
Proti Slavii napravit zakopnutí bez Yamala
V Praze tak budou chtít odčinit zaváhání z domácí soutěže, i když o žádnou velkou krizi se v žádném případě nekoná. Barca před tímto víkendem táhla šňůru jedenácti výher v řadě a porážka proti outsiderovi rozhodně nebyla zasloužená. Katalánci měli převahu ve všech statistikách, trefili čtyři tyče a zahodili nespočet velkých šancí.
„Jsem zklamaný, protože jsme odehráli výborný zápas a výsledek neodpovídá našemu výkonu. Měli jsme smůlu,“ pronesl po zápase zklamaně kouč.
V Praze se tak určitě bude chtít vrátit na vítěznou vlnu a body v Lize mistrů navíc jednoznačně potřebuje. S deseti body zatím Barca stále nemá jistotu postupu, pro cílenou první osmičku pak potřebuje vyhrát oba poslední duely v ligové fázi.
Drobný zádrhel u prvního kroku proti českému mistrovi je fakt, že k dispozici nebude superstar Lamine Yamal. Osmnáctiletý kouzelník si totiž musí odpykat trest za žluté karty. Naopak do akce by se mohl po drobném zranění vrátit jeho parťák z útoku Raphinha.
Poslední trenérské štace Hansiho Flicka
Bayern (2019–2021)
- zápasy: 86
- výhry: 70
- remízy 8
- prohry: 8
- skóre: 260:91
Německo (2021–2023)
- zápasy: 25
- výhry: 12
- remízy: 7
- prohry: 6
- skóre: 60:30
Barcelona (2024–nyní)
- zápasy: 90
- výhry: 67
- remízy: 9
- prohry: 14
- skóre: 254:107
Úspěchy v roli hlavního trenéra
- Vítěz bundesligy: 2019/20, 2020/21
- Vítěz německého poháru: 2019/20
- Vítěz Ligy mistrů: 2019/20
- Vítěz německého superpoháru: 2020
- Vítěz evropského superpoháru: 2020
- Vítěz mistrovství světa klubů: 2020
- Vítěz španělské ligy: 2024/25
- Vítěz španělského poháru: 2024/25
- Vítěz španělského superpoháru: 2025, 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|24
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|25
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|26
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|27
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|28
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|29
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Club Brugge
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off