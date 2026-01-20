Předplatné

LM ONLINE: Inter - Arsenal. Schick hraje v Řecku, v akci Real i PSG

Patrik Schick slaví gól do sítě Manchesteru City
Patrik Schick slaví gól do sítě Manchesteru CityZdroj: Profimedia.cz
Patrik Schick v dresu Leverkusenu
Patrik Schick v duelu s Dortmundem
Ligová fáze Ligy mistrů finišuje dvěma utkáními v novém roce. V úterním programu přeposledního 7. kola zavítá český útočník Patrik Schick do Řecka, kde vyzve Leverkusen Olympiakos. Ve šlágru dne hostí Inter lídra Premier League Arsenal. Real Madrid přivítá Monako, obhájce trofeje PSG hraje proti Sportingu. Program začíná nezvykle brzy už v 16.30, ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.

LIVE
--Tipsport6.454.91.48Detail
LIVE
--Tipsport7.355.941.37Detail
LIVE
--Tipsport4.163.452.01Detail
LIVE
--Tipsport2.713.172.93Detail
LIVE
--Tipsport2.363.712.99Detail
LIVE
--Tipsport1.316.119.19Detail
LIVE
--Tipsport4.234.371.77Detail
LIVE
--Tipsport2.823.792.45Detail
LIVE
--Tipsport1.365.897.8Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal660017:118
2Bayern650118:715
3Paris SG641119:813
4Manchester City641112:613
5Atalanta64118:613
6Inter Milán640212:412
7Real640213:712
8Atlético640215:1212
9Liverpool640211:812
10Dortmund632119:1311
11Tottenham632113:711
12Newcastle631213:610
13Chelsea631213:810
14Sporting631212:810
15Barcelona631214:1110
16Marseille630311:89
17Juventus623112:109
18Galatasaray63038:89
19Monaco 62317:89
20Leverkusen623110:129
21Eindhoven622215:118
22Karabach621310:137
23Neapol62136:117
24FC Kodaň621310:167
25Benfica62046:86
26Pafos61324:96
27Saint Gilloise62047:156
28Bilbao61234:95
29Olympiacos61236:135
30Frankfurt61148:164
31Club Brugge61148:164
32Bodo/Glimt60339:133
33Slavia60332:113
34Ajax61055:183
35Villarreal60154:131
36Kajrat60154:151
  • Osmifinále
  • Play-off

