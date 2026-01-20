LM ONLINE: Inter - Arsenal. Schick hraje v Řecku, v akci Real i PSG
Ligová fáze Ligy mistrů finišuje dvěma utkáními v novém roce. V úterním programu přeposledního 7. kola zavítá český útočník Patrik Schick do Řecka, kde vyzve Leverkusen Olympiakos. Ve šlágru dne hostí Inter lídra Premier League Arsenal. Real Madrid přivítá Monako, obhájce trofeje PSG hraje proti Sportingu. Program začíná nezvykle brzy už v 16.30, ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|24
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|25
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|26
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|27
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|28
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|29
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Club Brugge
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off