LM ONLINE: Šok City v Norsku! Bodö vede 3:1. Inter hostí Arsenal. Schick hraje v Řecku

Brankář City Gianluigi Donnarumma vstřebává inkasovaný gól od Bodö/Glimt
Brankář City Gianluigi Donnarumma vstřebává inkasovaný gól od Bodö/GlimtZdroj: ČTK / AP / Fredrik Varfjell
Fotbalisté Bodö/Glimt při domácím boji Ligy mistrů proti Manchesteru City
Fotbalisté Bodö/Glimt se radují z gólu proti Manchesteru City
Hvězda Manchesteru City Erling Haaland v zápase proti Bodö/Glimt
Patrik Schick slaví gól do sítě Manchesteru City
Patrik Schick v dresu Leverkusenu
Patrik Schick v duelu s Dortmundem
Ligová fáze Ligy mistrů finišuje dvěma utkáními v novém roce. V úterním programu přeposledního 7. kola český útočník Patrik Schick zavítal do Řecka, kde Leverkusen hraje s Olympiakosem. Ve šlágru dne hostí Inter Milán lídra Premier League Arsenal. Real Madrid čelí Monaku, obhájce trofeje PSG hraje proti Sportingu. Program začíná nezvykle brzy už v 16.30, ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.

LIVE
14Detail
LIVE 2. poločas
31Tipsport1,0225130Detail
LIVE
--Tipsport4.043.442.04Detail
LIVE
--Tipsport2.733.192.89Detail
LIVE
--Tipsport2.343.593.11Detail
LIVE
--Tipsport1.326.218.77Detail
LIVE
--Tipsport4.484.281.75Detail
LIVE
--Tipsport2.773.622.57Detail
LIVE
--Tipsport1.365.97.73Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal660017:118
2Bayern650118:715
3Paris SG641119:813
4Manchester City641112:613
5Atalanta64118:613
6Inter Milán640212:412
7Real640213:712
8Atlético640215:1212
9Liverpool640211:812
10Dortmund632119:1311
11Tottenham632113:711
12Newcastle631213:610
13Chelsea631213:810
14Sporting631212:810
15Barcelona631214:1110
16Marseille630311:89
17Juventus623112:109
18Galatasaray63038:89
19Monaco 62317:89
20Leverkusen623110:129
21Eindhoven622215:118
22Karabach621310:137
23Club Brugge721412:177
24Neapol62136:117
25FC Kodaň621310:167
26Benfica62046:86
27Pafos61324:96
28Saint Gilloise62047:156
29Bilbao61234:95
30Olympiacos61236:135
31Frankfurt61148:164
32Bodo/Glimt60339:133
33Slavia60332:113
34Ajax61055:183
35Villarreal60154:131
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

