LM ONLINE: Šok City v Norsku! Bodö vede 3:1. Inter hostí Arsenal. Schick hraje v Řecku
Ligová fáze Ligy mistrů finišuje dvěma utkáními v novém roce. V úterním programu přeposledního 7. kola český útočník Patrik Schick zavítal do Řecka, kde Leverkusen hraje s Olympiakosem. Ve šlágru dne hostí Inter Milán lídra Premier League Arsenal. Real Madrid čelí Monaku, obhájce trofeje PSG hraje proti Sportingu. Program začíná nezvykle brzy už v 16.30, ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|24
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|25
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|26
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|27
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|28
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|29
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|30
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|31
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off