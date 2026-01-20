LM ONLINE: Šokující prohra City v Norsku! Bodö slaví první výhru. Schick hraje v Řecku
Tvrdá rána pro giganta z Premier League! Fotbalisté Manchesteru City v předposledním 7. kole Ligy mistrů nečekaně prohráli 1:3 na hřišti norského týmu Bodö/Glimt, který si v soutěži připsal premiérovou výhru. Bruggy v Kazachstánu vyhrály 4:1 nad Kajratem Almaty. Český útočník Patrik Schick s Leverkusenem hraje v Řecku proti Olympiakosu. Ve šlágru dne hostí Inter Milán lídra Premier League Arsenal. Real Madrid čelí Monaku, obhájce trofeje PSG hraje proti Sportingu. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.
Manchester City si po nedělní ligové porážce v derby nezlepšil náladu ani na umělé trávě za polárním kruhem. Postaral se o to především Dán Högh dvěma slepenými góly v rozpětí tří minut a o hattrick ho připravil jen videorozhodčí. Po přestávce Hauge trápení favorita ještě umocnil, čtvrtému gólu se postavilo do cesty břevno.
Hvězdný Haaland se proti svým krajanům neprosadil a Francouz Cherki po hodině hry jen zmírnil porážku 300. brankou Citizens v Lize mistrů. Vzápětí si Španěl Rodri krátce po sobě vykoledoval dvě žluté karty.
Bodö/Glimt zatím sbíral body jen za tři remízy a v úterý poprvé po šesti pokusech zdolal soupeře z kolébky fotbalu. V září k tomu měl blízko v duelu s Tottenhamem, ale dvoubrankový náskok tehdy neudržel.
Bruggy po vydařené zářijové premiéře, v níž rozdrtily Monako také 4:1, ukořistily v následujících pěti kolech jen jediný bod. Úterní zápas byl ale jejich jednoznačnou záležitostí. Skóre otevřel srbský záložník Stankovič volejem z hranice šestnáctky a druhý gól přidal kapitán Vanaken, který na stejném stadionu v listopadu zachránil Belgii remízu v kvalifikaci o mistrovství světa. Vermant a Mechele pak výhru zpečetili. Domácí zaznamenali čestný úspěch až v nastavení a zůstávají s jedním bodem poslední.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|24
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|25
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|26
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|27
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|28
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|29
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|30
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|31
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|32
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off