Předplatné

LM ONLINE: Šokující prohra City v Norsku! Bodö slaví první výhru. Schick hraje v Řecku

Brankář City Gianluigi Donnarumma vstřebává inkasovaný gól od Bodö/Glimt
Brankář City Gianluigi Donnarumma vstřebává inkasovaný gól od Bodö/GlimtZdroj: ČTK / AP / Fredrik Varfjell
Fotbalisté Bodö/Glimt se radují z gólu proti Manchesteru City
Fotbalisté Bodö/Glimt bojují doma s Manchesterem City
Tuhý boj fotbalistů Bodö/Glimt o výhru nad Manchesterem City
Rodri z Manchesteru City vidí červenou kartu
Erling Haaland během souboje s Bodö/Glimt
Fotbalisté Bodö/Glimt při domácím boji Ligy mistrů proti Manchesteru City
Hvězda Manchesteru City Erling Haaland v zápase proti Bodö/Glimt
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Tvrdá rána pro giganta z Premier League! Fotbalisté Manchesteru City v předposledním 7. kole Ligy mistrů nečekaně prohráli 1:3 na hřišti norského týmu Bodö/Glimt, který si v soutěži připsal premiérovou výhru. Bruggy v Kazachstánu vyhrály 4:1 nad Kajratem Almaty. Český útočník Patrik Schick s Leverkusenem hraje v Řecku proti Olympiakosu. Ve šlágru dne hostí Inter Milán lídra Premier League Arsenal. Real Madrid čelí Monaku, obhájce trofeje PSG hraje proti Sportingu. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.

Manchester City si po nedělní ligové porážce v derby nezlepšil náladu ani na umělé trávě za polárním kruhem. Postaral se o to především Dán Högh dvěma slepenými góly v rozpětí tří minut a o hattrick ho připravil jen videorozhodčí. Po přestávce Hauge trápení favorita ještě umocnil, čtvrtému gólu se postavilo do cesty břevno.

Hvězdný Haaland se proti svým krajanům neprosadil a Francouz Cherki po hodině hry jen zmírnil porážku 300. brankou Citizens v Lize mistrů. Vzápětí si Španěl Rodri krátce po sobě vykoledoval dvě žluté karty.

Bodö/Glimt zatím sbíral body jen za tři remízy a v úterý poprvé po šesti pokusech zdolal soupeře z kolébky fotbalu. V září k tomu měl blízko v duelu s Tottenhamem, ale dvoubrankový náskok tehdy neudržel.

Bruggy po vydařené zářijové premiéře, v níž rozdrtily Monako také 4:1, ukořistily v následujících pěti kolech jen jediný bod. Úterní zápas byl ale jejich jednoznačnou záležitostí. Skóre otevřel srbský záložník Stankovič volejem z hranice šestnáctky a druhý gól přidal kapitán Vanaken, který na stejném stadionu v listopadu zachránil Belgii remízu v kvalifikaci o mistrovství světa. Vermant a Mechele pak výhru zpečetili. Domácí zaznamenali čestný úspěch až v nastavení a zůstávají s jedním bodem poslední.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
14Detail
LIVE
31Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport5,63,21,8Detail
LIVE 1. poločas
11Tipsport3,332,4Detail
LIVE 1. poločas
10Tipsport1,4847Detail
LIVE 1. poločas
10Tipsport1,1920Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport5,84,21,54Detail
LIVE 1. poločas
10Tipsport1,64,25,4Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,414,66,8Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal660017:118
2Bayern650118:715
3Paris SG641119:813
4Manchester City741213:913
5Atalanta64118:613
6Inter Milán640212:412
7Real640213:712
8Atlético640215:1212
9Liverpool640211:812
10Dortmund632119:1311
11Tottenham632113:711
12Newcastle631213:610
13Chelsea631213:810
14Sporting631212:810
15Barcelona631214:1110
16Marseille630311:89
17Juventus623112:109
18Galatasaray63038:89
19Monaco 62317:89
20Leverkusen623110:129
21Eindhoven622215:118
22Karabach621310:137
23Club Brugge721412:177
24Neapol62136:117
25FC Kodaň621310:167
26Bodo/Glimt713312:146
27Benfica62046:86
28Pafos61324:96
29Saint Gilloise62047:156
30Bilbao61234:95
31Olympiacos61236:135
32Frankfurt61148:164
33Slavia60332:113
34Ajax61055:183
35Villarreal60154:131
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů