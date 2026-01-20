Předplatné

Šokující prohra City v Norsku! Inter - Arsenal 1:3. Gólové řádění Realu proti Monaku

Brankář City Gianluigi Donnarumma vstřebává inkasovaný gól od Bodö/Glimt
Brankář City Gianluigi Donnarumma vstřebává inkasovaný gól od Bodö/GlimtZdroj: ČTK / AP / Fredrik Varfjell
Obrovská radost fotbalistů Arsenalu z gólu
Fotbalisté Bodö/Glimt se radují z gólu proti Manchesteru City
Patrik Schick se spoluhráči z Leverkusenu vstřebávají prohru v Řecku
Fotbalisté Bodö/Glimt bojují doma s Manchesterem City
Fotbalisté Interu Milán vstřebávají domácí prohru s Arsenalem
Tuhý boj fotbalistů Bodö/Glimt o výhru nad Manchesterem City
Fotbalisté Arsenalu slaví gól na hřišti Interu Milán
Tvrdá rána pro giganta z Premier League! Fotbalisté Manchesteru City v předposledním 7. kole Ligy mistrů nečekaně prohráli 1:3 na hřišti norského týmu Bodö/Glimt, který si v soutěži připsal premiérovou výhru. Arsenal v úterním šlágru zvítězil 3:1 nad Interem Milán. Bruggy v Kazachstánu vyhrály 4:1 nad Kajratem Almaty. Český útočník Patrik Schick s Leverkusenem schytal v Řecku porážku 0:2 od Olympiakosu. Real Madrid smetl Monako 6:1.

Manchester City si po nedělní ligové porážce v derby nezlepšil náladu ani na umělé trávě za polárním kruhem. Postaral se o to především Dán Högh dvěma slepenými góly v rozpětí tří minut a o hattrick ho připravil jen videorozhodčí. Po přestávce Hauge trápení favorita ještě umocnil, čtvrtému gólu se postavilo do cesty břevno.

Hvězdný Haaland se proti svým krajanům neprosadil a Francouz Cherki po hodině hry jen zmírnil porážku 300. brankou Citizens v Lize mistrů. Vzápětí si Španěl Rodri krátce po sobě vykoledoval dvě žluté karty.

Bodö/Glimt zatím sbíral body jen za tři remízy a v úterý poprvé po šesti pokusech zdolal soupeře z kolébky fotbalu. V září k tomu měl blízko v duelu s Tottenhamem, ale dvoubrankový náskok tehdy neudržel.

Inter v minulém kole doma prohrál s Liverpoolem a nestačil ani na lídra Premier League. Gabriel Jesus nejprve šikovně tečoval střelu Nizozemce Timbera, což byl 400. gól Arsenalu na evropské scéně. Po vyrovnávací brance Chorvata Sučiče pak přesně zakončil po Sakově rohovém kopu. Odpor domácích definitivně zlomil střídající Švéd Gyökeres a Arsenal oplatil Interu loňskou porážku 0:1.

Bruggy po vydařené zářijové premiéře, v níž rozdrtily Monako také 4:1, ukořistily v následujících pěti kolech jen jediný bod. Úterní zápas byl ale jejich jednoznačnou záležitostí. Skóre otevřel srbský záložník Stankovič volejem z hranice šestnáctky a druhý gól přidal kapitán Vanaken, který na stejném stadionu v listopadu zachránil Belgii remízu v kvalifikaci o mistrovství světa. Vermant a Mechele pak výhru zpečetili. Domácí zaznamenali čestný úspěch až v nastavení a zůstávají s jedním bodem poslední.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Real750219:815
3Bayern650118:715
4Tottenham742115:714
5Paris SG741220:1013
6Sporting741214:913
7Manchester City741213:913
8Atalanta64118:613
9Inter Milán740313:712
10Atlético640215:1212
11Liverpool640211:812
12Dortmund732219:1511
13Newcastle631213:610
14Chelsea631213:810
15Barcelona631214:1110
16Marseille630311:89
17Juventus623112:109
18Galatasaray63038:89
19Leverkusen723210:149
20Monaco 72328:149
21Eindhoven622215:118
22Olympiacos72238:138
23Neapol72237:128
24FC Kodaň722311:178
25Karabach621310:137
26Club Brugge721412:177
27Bodo/Glimt713312:146
28Benfica62046:86
29Pafos61324:96
30Saint Gilloise62047:156
31Ajax72057:196
32Bilbao61234:95
33Frankfurt61148:164
34Slavia60332:113
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

