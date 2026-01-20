Šokující prohra City v Norsku! Inter - Arsenal 1:3. Gólové řádění Realu proti Monaku
Tvrdá rána pro giganta z Premier League! Fotbalisté Manchesteru City v předposledním 7. kole Ligy mistrů nečekaně prohráli 1:3 na hřišti norského týmu Bodö/Glimt, který si v soutěži připsal premiérovou výhru. Arsenal v úterním šlágru zvítězil 3:1 nad Interem Milán. Bruggy v Kazachstánu vyhrály 4:1 nad Kajratem Almaty. Český útočník Patrik Schick s Leverkusenem schytal v Řecku porážku 0:2 od Olympiakosu. Real Madrid smetl Monako 6:1.
Manchester City si po nedělní ligové porážce v derby nezlepšil náladu ani na umělé trávě za polárním kruhem. Postaral se o to především Dán Högh dvěma slepenými góly v rozpětí tří minut a o hattrick ho připravil jen videorozhodčí. Po přestávce Hauge trápení favorita ještě umocnil, čtvrtému gólu se postavilo do cesty břevno.
Hvězdný Haaland se proti svým krajanům neprosadil a Francouz Cherki po hodině hry jen zmírnil porážku 300. brankou Citizens v Lize mistrů. Vzápětí si Španěl Rodri krátce po sobě vykoledoval dvě žluté karty.
Bodö/Glimt zatím sbíral body jen za tři remízy a v úterý poprvé po šesti pokusech zdolal soupeře z kolébky fotbalu. V září k tomu měl blízko v duelu s Tottenhamem, ale dvoubrankový náskok tehdy neudržel.
Inter v minulém kole doma prohrál s Liverpoolem a nestačil ani na lídra Premier League. Gabriel Jesus nejprve šikovně tečoval střelu Nizozemce Timbera, což byl 400. gól Arsenalu na evropské scéně. Po vyrovnávací brance Chorvata Sučiče pak přesně zakončil po Sakově rohovém kopu. Odpor domácích definitivně zlomil střídající Švéd Gyökeres a Arsenal oplatil Interu loňskou porážku 0:1.
Bruggy po vydařené zářijové premiéře, v níž rozdrtily Monako také 4:1, ukořistily v následujících pěti kolech jen jediný bod. Úterní zápas byl ale jejich jednoznačnou záležitostí. Skóre otevřel srbský záložník Stankovič volejem z hranice šestnáctky a druhý gól přidal kapitán Vanaken, který na stejném stadionu v listopadu zachránil Belgii remízu v kvalifikaci o mistrovství světa. Vermant a Mechele pak výhru zpečetili. Domácí zaznamenali čestný úspěch až v nastavení a zůstávají s jedním bodem poslední.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|3
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|4
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|5
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|6
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|7
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|8
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|9
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|10
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|11
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|12
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|13
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|14
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|20
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|23
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|24
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|25
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|26
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|27
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|28
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|29
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|30
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|31
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|32
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|33
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|34
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off