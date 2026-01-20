Slavia vs. Barcelona v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?
Fotbalisty Slavie čeká po zimní pauze první soutěžní zápas, a to rovnou jeden z největších v probíhající sezoně. Na jejich hřiště totiž přijede slavná Barcelona. Svěřenci Jindřicha Trpišovského budou chtít před domácí kulisou favorita potrápit, a pokud se na ně usměje štěstí, tak Kataláncům i sebrat body. Zápas začíná ve Fortuna Areně ve středu ve 21:00. Kde sledovat Slavia vs. Barcelona živě?
Vše o utkání Slavia Praha vs. Barcelona
Datum a čas: středa 21. ledna, 21:00
Místo konání: Fortuna Aréna, Praha
Ligová fáze: Ligy mistrů 2025/26
Rozhodčí: Chris Kavanagh (Anglie)
TV přenos: Nova Sport 3, Oneplay, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Slavia vs. Barcelona živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Slavie v duelu Ligy mistrů proti Barceloně, můžete sledovat na Nova Sport 3 a Oneplay.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Slavia vs. Barcelona začíná ve středu 21. ledna od 21:00.
Jak naladit Nova Sport 3?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
|Sport
300 Kč
Slavia v evropských pohárech 2025/26
Slavia si zajistila postup do Ligy mistrů po vítězství v Chance Lize. Los jí přisoudil zvučné a náročné soupeře, a tak bude případný postup „sešívaných“ opravdu složitý. Po šesti odehraných utkáních mají zatím tři body a stále čekají na první výhru. Nyní je čeká duel proti Barceloně.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby hrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off KL proti Celje.
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech 1:2
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2
6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0