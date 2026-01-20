Předplatné

Slavia vs. Barcelona v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slavia generálku zvládla
Slavia generálku zvládlaZdroj: SK Slavia Praha
David Jurásek při podpisu smlouvy se Slavií vedle Jaroslava Tvrdíka
Slavia během jarní přípravy ve španělské Marbelle
David Jurásek je zpět ve Slavii
Miroslav Koubek s Pavlem Nedvědem se po zápase zdraví s Vasilem Kušejem
Na utkání týmu Jindřicha Trpišovského (vlevo) se přijel podívat i Miroslav Koubek, reprezentační trenér (vpravo)
Hráči Barcelony přijíždí k hotelu Mandarin
Hráči Barcelony přijíždí k hotelu Mandarin
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisty Slavie čeká po zimní pauze první soutěžní zápas, a to rovnou jeden z největších v probíhající sezoně. Na jejich hřiště totiž přijede slavná Barcelona. Svěřenci Jindřicha Trpišovského budou chtít před domácí kulisou favorita potrápit, a pokud se na ně usměje štěstí, tak Kataláncům i sebrat body. Zápas začíná ve Fortuna Areně ve středu ve 21:00. Kde sledovat Slavia vs. Barcelona živě?

Vše o utkání Slavia Praha vs. Barcelona

Datum a čas: středa 21. ledna, 21:00

Místo konání: Fortuna Aréna, Praha

Ligová fáze: Ligy mistrů 2025/26

Rozhodčí: Chris Kavanagh (Anglie)

TV přenos: Nova Sport 3, Oneplay, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Slavia vs. Barcelona živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Slavie v duelu Ligy mistrů proti Barceloně, můžete sledovat na Nova Sport 3 a Oneplay. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Slavia vs. Barcelona začíná ve středu 21. ledna od 21:00.

Jak naladit Nova Sport 3?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč

Slavia v evropských pohárech 2025/26

Slavia si zajistila postup do Ligy mistrů po vítězství v Chance Lize. Los jí přisoudil zvučné a náročné soupeře, a tak bude případný postup „sešívaných“ opravdu složitý. Po šesti odehraných utkáních mají zatím tři body a stále čekají na první výhru. Nyní je čeká duel proti Barceloně.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby hrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off KL proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů