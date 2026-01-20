Narváno na Barcelonu, z Katalánska dorazilo přes padesát novinářů! Flick: Slavia dobře brání
Slávistické tiskové centrum takový nával nikdy nevidělo. Ani před letní modernizací, ani po ní. S Barcelonou vycestovaly do Prahy vyšší desítky katalánských žurnalistů, kteří kolem páté hodiny večerní pomohli prakticky naplnit kapacitu novinářů v Edenu. „Bude to těžký zápas, úroveň Ligy mistrů,“ odpovídal kouč Hansi Flick na kulomet otázek. Kde sledovat Slavia - Barcelona živě v TV?
Pro česká média naprosto nevídaný pohled. Zatímco na odpoledním sezení s Tomášem Vlčkem a Jindřichem Trpišovským sedělo méně než dvacet účastníků, tiskovou konferenci trenéra Hansiho Flicka sledovalo téměř osmdesát hlav. Vzduchem šuměla katalánština, z Barcelony dojelo téměř šedesát novinářů.
Jmenovitě například: sedm rádií po dvou komentátorech, tři televize s produkčními týmy, influencerky, které vysílaly slávistický trénink na sociální síť TikTok a celá řada píšících novinářů. Barcelona je zkrátka megaklub a tiskové centrum, ve kterém se pomalu nedalo hnout, bylo připomínkou, jak prestižní soutěž Slavia hraje.
I vzhledem k obrovskému zájmu je zřejmé, že klasická pravidla tiskových konferencí ve Španělsku neplatí. Místo klasického přihlašování se na dotazy si člen tiskového týmu Barcelony svolal novináře už dobrou půl hodinu před příchodem trenéra a obránce Alejandra Baldého, a nechal si od žurnalistů nadiktovávat, kdo se koho bude chtít kdy ptát, což si mezitím horlivě zapisoval.
„Zima nám nevadí. Nemám ji rád, ale teplota není nevýhoda,“ odpovídal Baldé na jeden z prvních dotazů, zatímco si novináři přehazovali mikrofon dle pořadí na seznamu.
Pak přišel německý kouč Hansi Flick, který byl ze všeho nejvíce terčem dotazů na překvapivě nepovedené vystoupení ze San Sebastianu (1:2). Nezapomněl ale i vyzdvihnout sílu českého mistra.
„Slavia je tým, který velmi dobře brání, vysoko presují. To čekáme i zítra. Poslední zápas měli v prosinci, takže měli dost času se připravit. Trenér chce vždy útočit, hrají jeden na jednoho. Bude to těžký zápas, úroveň Ligy mistrů. Ale jsme dobře naladění, máme dost sebevědomí pro vítězství,“ rozpovídal se bývalý kouč Bayernu Mnichov či německé reprezentace.
Že je dobře naladěný a uvolněný pak ukázal, s novináři několikrát zavtipkoval. „Jste připraven?“ zeptala se ho reportérka v první řadě poté, co si musel dát pauzu na pití. „Pro vás vždy,“ mrknul na ní. Pak rozesmál sál po dotazu na odchod Marca-Andrého ter Stegena do Girony. „My už to oznámili?“ zarazil se, načež dostal od tiskového mluvčího odpověď, že informaci potvrdil Baldé několik minut před ním. „Aha Baldé to oznámil. Super,“ smál se a gestikulací naznačoval, že fackuje místo, kde levý obránce před chvílí seděl.
Když seznam dotazů skončil, Flick se s úsměvem rozloučil a zamířil do útrob Edenu, aby stihl trénink svých svěřenců. A o pár minut později už se dalo v tiskovém centru normálně dýchat…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|24
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|25
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|26
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|27
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|28
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|29
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|30
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|31
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off